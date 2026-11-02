에이티즈, 스포티한 매력으로 컴백 열기 고조…13일 미니 15집 발매

AI 핵심 요약beta
- 에이티즈가 31일 세 번째 콘셉트 포토를 공개했다
- 힙하고 스포티한 트랙 재킷 스타일로 새 매력을 선보였다
- 미니 15집은 13일 발매되며 타이틀곡 기대를 높였다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 에이티즈(ATEEZ)가 힙하고 스포티한 스타일링으로 변신을 거듭하며 새 앨범에 대한 기대감을 끌어올렸다.
소속사 KQ엔터테인먼트는 지난달 31일 0시, 공식 SNS를 통해 에이티즈의 미니 15집 '골든 아워 : 파트 6(GOLDEN HOUR : Part.6)' 세 번째 콘셉트 포토를 공개했다.
공개된 콘셉트 포토 속 에이티즈는 힙하면서도 스포티한 매력으로 눈길을 끌었다. 블랙 앤 화이트 컬러의 트랙 재킷에 자연스러운 스타일링을 더해 꾸미지 않은 듯 멋스러운 분위기가 완성됐다. 멤버들은 지퍼를 끌어올려 얼굴 일부를 가리거나 편안한 포즈로 각자의 개성을 드러냈고, 여기에 삐딱한 시선 처리와 무심한 표정으로 에이티즈만의 힙한 매력을 극대화했다.
앞서 첫 번째 콘셉트 포토에서 자유분방한 스트릿 룩을, 두 번째 콘셉트 포토에서 올블랙 레더 스타일링을 선보였던 에이티즈는 이번에는 캐주얼한 트랙 재킷으로 또 다른 분위기를 완성했다. 이렇듯 연이어 공개되는 콘셉트 포토마다 서로 다른 매력으로 신보를 통해 보여줄 새로운 모습에 대한 궁금증을 높이고 있다.
에이티즈는 KBS2 '뮤직뱅크'를 시작으로 MBC '쇼! 음악중심', SBS '인기가요' 등 각종 음악방송에 출연해 선공개곡 '드립(Drip)' 무대를 펼쳤다. 강렬한 골반춤과 파워풀한 퍼포먼스로 폭발적인 에너지를 발산하며 정식 컴백을 향한 분위기를 달군 것.
'드립'은 발매 이후 강력한 음원 파워를 입증하고 있다. 아이튠즈 톱 송 차트, 애플뮤직 톱 송 차트 등 다양한 국가 및 지역에서 순위권에 진입했다. 그뿐만 아니라 영국 오피셜 차트의 '오피셜 싱글 다운로드 차트', '오피셜 싱글 세일즈 차트', '오피셜 비디오 스트리밍 차트' 등에도 이름을 올리며 전 세계 리스너들의 높은 관심을 실감케 했다.
특히 미니 15집은 발매를 앞두고 스포티파이 '카운트다운 차트 글로벌'에서 4위를 기록했다. 이에 오는 13일 베일을 벗는 타이틀곡 '업(UP)'에도 이목이 집중된다. 전작 '배드(BAD)'를 비롯해 에이티즈의 여러 대표곡을 함께 작업해 온 프로듀서진이 참여한 만큼, 이번에는 어떤 음악과 퍼포먼스로 에이티즈만의 색깔을 보여줄지 기대를 모은다.
한편, 에이티즈의 미니 15집 '골든 아워 : 파트 6'는 오는 13일 오후 2시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.
moonddo00@newspim.com