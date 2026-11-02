제천시, 생성형 AI 민원 서비스 가동…충북 처음

AI 핵심 요약beta
- 제천시는 2일 생성형 AI 민원 응대 서비스를 정식 운영했다.
- AI 챗봇은 누리집 정보를 검색·분석해 민원 관련 답변을 제공한다.
- 한국어·영어·중국어·일본어를 지원해 접근성과 응대 속도를 높였다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
한·영·중·일어 지원…외국인 주민·관광객도 편리하게 이용
[제천=뉴스핌] 조영석 기자 =제천시가 충북 도내에서 처음으로 생성형 인공지능(AI)을 활용한 민원 응대 서비스를 도입하며 디지털 행정 혁신에 나섰다.
제천시는 생성형 AI 기반 민원 응대 서비스인 '제천시 AI 챗봇'을 정식 운영한다고 2일 밝혔다.
이번 서비스는 시민이 대화창에 궁금한 내용을 입력하면 인공지능과 검색증강생성(RAG) 기술을 활용해 제천시 누리집에 게시된 정보를 검색·분석한 뒤 관련 답변을 제공하는 행정서비스다.
이용 방법도 간편하다.
제천시 대표 누리집 오른쪽에 배치된 AI 챗봇 배너를 클릭하면 별도의 회원가입이나 복잡한 절차 없이 대화창으로 연결된다.
특히 한국어뿐 아니라 영어, 중국어, 일본어 등 다국어 서비스를 지원해 외국인 주민과 관광객도 언어 장벽 없이 제천시 행정정보를 확인할 수 있다.
이번 서비스 도입의 가장 큰 특징은 기존 시나리오형 챗봇을 생성형 AI 기반으로 전면 전환했다는 점이다.
제천시 AI 챗봇은 검색증강생성(RAG) 기술을 적용해 누리집에 게시된 최신 정보를 검색하고 이를 바탕으로 답변을 생성한다.
시 관계자는 "이번 서비스가 시민들의 정보 접근성을 높이고 민원 응대의 신속성과 정보 전달의 정확성을 개선하는 데 도움이 될 것으로 기대한다"고 말했다.
choys2299@newspim.com