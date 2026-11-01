강기윤 창원시장, LG세이커스 홈경기 시투…시민과 함께 응원 다짐

AI 핵심 요약beta
- 창원시가 1일 LG세이커스 새 시즌 홈 개막전을 개최했다
- 강기윤 시장은 시투하며 LG세이커스의 우승을 다짐했다
- 창원시와 구단은 전광판 교체와 관람석 정비를 마쳤다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 창원 LG세이커스가 새 단장한 창원체육관에서 2026-2027시즌 첫 홈경기를 치르면서 우승을 다짐했다.
경남 창원시는 1일 창원체육관에서 LG세이커스의 2026-2027시즌 KBL 정규리그 홈 개막전이 열렸다고 밝혔다.
이날 경기에는 강기윤 시장이 참석해 시투를 했다. 경기장을 찾은 팬들은 LG세이커스의 새 시즌 출발을 지켜보며 응원을 보냈다.
앞서 시와 구단은 새 시즌을 앞두고 경기장 시설 개선을 공동 추진했다. 시는 경기 정보 전달력을 높이기 위해 메인 전광판과 스코어 전광판, 리본 전광판 등 노후 전광판 9대를 교체했다.
구단은 3층 관람석 시설을 정비해 관람객의 편의성과 안전성을 높였다.
시는 구단이 이번 시즌에도 안정적인 경기력을 이어갈 수 있도록 지원을 계속할 계획이다.
강기윤 시장은 "시민들이 더 즐겁게 경기를 관람할 수 있도록 전광판 교체 등 경기장 시설 개선에 공을 들였다"며 "지난해 정규리그 우승의 기운을 이어 올해도 LG세이커스가 좋은 성적을 낼 수 있도록 창원 시민과 함께 응원과 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com