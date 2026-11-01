[프로농구] SK, '9연승' 삼성 90-76 완파…연승 기록 저지

AI 핵심 요약beta
- 서울 SK는 1일 서울 삼성과의 시즌 첫 S-더비에서 90-76으로 승리했다.
- 아이재아 힉스와 오재현이 맹활약하며 SK의 5연승을 이끌었다.
- 개막 9연승을 달리던 삼성은 첫 패배에도 1위를 유지했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=서울 SK가 이번 시즌 첫 'S-더비'에서 서울 삼성에 대승을 거두며 5연승을 기록했다.
SK는 1일 잠실학생체육관에서 열린 삼성과 2026~2027 KCC 프로농구 경기에서 90-76으로 승리했다.
이날 SK에서는 아이재아 힉스가 23점 8리바운드 5어시스트, 오재현이 22점 7리바운드 4어시스트로 활약했다. 안영준(16점 8리바운드), 자밀 워니(18점 7리바운드 5어시스트)도 두 자릿수 득점으로 힘을 보탰다.
개막 후 9연승으로 KBL 개막 최다 연승 기록을 세우고 있던 삼성은 시즌 첫 패배를 당했다. 케렘 칸터(15점 15리바운드), 크리스 맥컬러(14점 14리바운드) 외에 공격에서 뚜렷한 활약을 보여주는 선수가 없었다. 3점슛 성공률도 24%에 그쳤고, 실책도 14개로 SK(7개)보다 두 배나 많았다.
삼성은 이날 패에도 불구하고, 9승 1패(승률 0.900)로 1위를 유지 중이다. 시즌을 다소 늦게 시작한 SK는 5승 1패를 기록했다. 3위 안양 정관장(6승 4패, 승률 0.600), 4위 원주 DB(6승 5패, 승률 0.545)보다 승은 적지만, 승률에서 우위로 2위에 자리하고 있다.
SK는 1쿼터 초반 삼성 칸터와 저스틴 구탕에 3점슛을 허용해 리드를 내줬지만, 쿼터 중반 안영준과 힉스의 화력으로 26-23까지 앞서갔다.
2쿼터에서 맥컬러의 득점에 힘입은 삼성과 초반 팽팽한 승부를 이어갔다. 하지만 쿼터 중반부터 본격적으로 격차를 벌렸다. 결국 전반을 51-35, 16점 차로 마무리했다.
3쿼터에도 SK는 오재현의 12점을 더해 70-50으로 27점 차까지 벌려 사실상 승부를 갈랐다.
삼성은 4쿼터 칸터와 이근휘의 화력을 더해 추격에 나섰지만, 경기를 뒤집기엔 역부족이었다.
한편 삼성은 이번 시즌 SK와 첫 경기에서 패하면서 전 구단 상대 최단 경기 승리 기록을 세우는 데 실패했다. 종전 기록은 2008~2009시즌 원주 동부(현 DB)가 세웠던 11경기였다.
willowdy@newspim.com