경남교육청, '디다봄' 온라인 플랫폼 개설…"학교 기록 변화 한눈에 확인"

AI 핵심 요약beta
- 경남교육청은 1일 가상현실 교육기록 전시관을 공개했다
- 디지털 아카이브에서 교육 역사와 학교 기록을 제공한다
- 교과서·사진·경남교육 기네스 등 자료를 온라인 전시했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
스마트폰으로 전시물 자유 탐색 가능
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남교육청이 그간 걸어온 길을 가상현실과 디지털 기록으로 살펴볼 수 있는 공간을 마련했다.
도교육청 기록원은 온라인 기록문화 플랫폼 '경남교육 디지털 아카이브-디다봄'을 통해 기록원 전시 공간과 경남교육 관련 자료를 공개하고 있다고 1일 밝혔다.
온라인 전시관은 고해상도 가상현실 촬영 기술로 기록원 1·2층 전시 공간을 360도로 구현했다. 이용자는 컴퓨터나 스마트폰으로 전시장을 이동하며 전시물을 확인할 수 있다.
디다봄은 '자세히 들여다보다'라는 뜻의 경상도 방언에서 이름을 따왔다. 지난 2월 개설됐으며 경남교육의 역사와 학교·지역사회의 기록을 온라인으로 제공하고 있다.
사진 아카이브에서는 학교 개교와 폐교 관련 사진, 학교 전경, 교육활동 모습 등을 시대와 주제별로 확인할 수 있다. 사진을 통해 학교 공간과 교육 현장의 변화를 살펴볼 수 있도록 구성했다.
교과서 박물관에서는 조선시대부터 1969년까지 사용된 교과서를 전자책 형태로 제공한다. 이용자는 시대별 교과서를 넘겨 보며 교육과정과 학습 내용의 변화를 확인할 수 있다.
기록 이야기의 '경남교육 기네스'는 도내 학교와 교육공동체의 최초·최고·최대·유일 기록을 소개한다. 학교와 지역사회가 남긴 주요 기록을 주제별로 정리한 콘텐츠다.
도교육청 기록원은 학교와 지역사회가 보유한 교육 관련 기록물을 발굴하고 보존하기 위해 민간 기록물 기증도 추진하고 있다.
news2349@newspim.com