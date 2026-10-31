[프로농구] '벨란겔 18점' 가스공사, 현대모비스에 27점 차 대승

AI 핵심 요약beta
- 한국가스공사가 31일 현대모비스를 94-67로 꺾고 2연승했다.
- 가스공사는 벨란겔과 김민규를 앞세워 공격을 주도했다.
- 현대모비스는 외국인 선수 부상 공백을 극복하지 못했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 대구 한국가스공사가 외국인 선수가 모두 이탈한 울산 현대모비스를 꺾고 2연승을 달렸다. 가스공사는 31일 대구체육관에서 열린 2026-2027 KCC 프로농구 정규리그 현대모비스와의 홈 경기에서 94-67로 27점 차 대승을 거뒀다.
2연승을 달린 가스공사는 5승 5패를 기록하며 원주 DB와 공동 6위로 어깨를 나란히 했다. 반면 외국인 선수 부상 이탈 악재를 극복하지 못한 현대모비스는 3승 7패로 9위에 머물렀다.
가스공사는 샘조세프 벨란겔이 18점 6어시스트로 공격을 이끌었고 김민규가 3점슛 4개 포함 16점 5리바운드로 외곽에서 지원 사격했다. 골밑에서는 라건아(15점 9리바운드 5어시스트)와 케베 알루마(14점 8리바운드 7어시스트)가 전방위 활약을 펼쳤다.
게이지 프림과 다리우스 베즐리가 모두 부상으로 이탈해 국내 선수들로만 라인업을 꾸린 현대모비스는 이우석(21점 5리바운드 5어시스트)과 이승현(16점)을 앞세워 전반까지 36-41, 5점 차로 끈질기게 버텼다.
승부는 후반 3쿼터에 갈렸다. 가스공사는 알루마와 라건아가 지키는 높이의 우위를 바탕으로 골밑을 지배했다. 3쿼터에만 현대모비스를 15점으로 묶어두고 30점을 몰아친 가스공사는 김민규와 양우혁의 잇따른 외곽포까지 더해 71-51, 20점 차로 달아났다.
4쿼터에도 최승욱의 점퍼와 벨란겔의 플로터로 기세를 올린 가스공사는 경기 종료 5분여를 남기고 알루마의 골밑 득점으로 23점 차까지 격차를 벌리며 승기를 굳혔다.
psoq1337@newspim.com