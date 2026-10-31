[프로농구] 전광판부터 가족석까지 새 단장…창원 LG, 30주년 홈 개막전 준비

AI 핵심 요약beta
- 창원 LG가 31일 창원체육관 시설 개선을 마쳤다
- 통합 전광판과 리본전광판으로 경기 관람 환경을 강화했다
- 1일 홈 개막전서 30주년 기념품과 행사를 선보인다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=창원 LG가 4개월에 걸친 창원체육관 시설 개선을 마치고 새로워진 관람 공간에서 홈 팬들을 맞는다. 창단 30주년을 맞은 이번 시즌에는 기념품과 참여 행사도 선보인다.
가장 큰 변화는 전광판이다. 창원시는 기존 1층 스코어전광판과 3층 메인전광판을 통합해 3층에 설치했다. 출전 명단에 포함된 선수 12명의 정보를 표시할 수 있도록 했으며, 경기 영상을 보여주는 화면의 화질도 높였다. 여기에 리본전광판 5개를 추가해 응원 연출을 강화했다.
구단은 가족 관중을 위한 공간을 확충했다. 최대 180명을 수용하는 패밀리석 36석을 새로 마련했고, 3층 9개 구역의 낡은 좌석도 교체했다. 새 좌석은 기존 2층 고급 좌석과 같은 수준으로, 팔걸이와 컵홀더를 갖췄다.
LG는 1일 DB와 시즌 홈 개막전을 치른다. 개막전 입장객 전원에게는 창단 30주년 기념 NFC 키링과 반다나, 카카오톡 이모티콘 무료 쿠폰을 제공한다. 시즌 중에는 30주년 포토존을 운영하고 기념 이모티콘을 제작하는 등 구단의 역사를 팬들과 나눌 예정이다.
주출입구 주변의 관중 동선도 손봤다. 포토이즘과 가챠존 등의 위치를 옮겨 입장 시 혼잡을 줄이도록 했다.
시설 개선과 기념 행사에 관한 자세한 내용은 구단 공식 SNS에서 확인할 수 있다.
iaspire@newspim.com