대한체육회, 초등생 대상 핸드볼·아이스하키 종목 탐색 과정 운영

AI 핵심 요약beta
- 대한체육회는 28일 진천선수촌에서 초등학생 대상 종목 탐색 과정을 운영했다.
- 학생들은 핸드볼과 아이스하키 기본기 및 미니게임을 체험했다.
- 국가대표 훈련시설을 견학하고 스포츠 목표와 실천 계획을 세웠다.
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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=대한체육회가 "지난 28일 진천 국가대표선수촌에서 초등학생을 대상으로 '유·청소년 종목 탐색 과정'을 운영했다"고 30일 밝혔다.
이번 과정은 대한체육회 대한민국 체육인재개발원에서 진행되는 교육의 일환으로 초등학교 운동부 소속 또는 학교스포츠클럽 활동 5~6학년생을 대상으로 마련됐다. 학생들이 다양한 스포츠 종목 체험과 전문 선수단과의 만남을 통해 자신의 가능성을 발견하고 건강한 꿈나무 선수로 성장할 수 있도록 지원하는 데 목적을 두었다.
특히 이번 교육에는 서울시청 핸드볼 선수단이 참여했다. 현 핸드볼 국가대표팀 코치인 정연호 감독을 비롯해 조은희 코치, 임하늘 트레이너, 정진희·우빛나·조은빈·이재영·이규희 선수가 직접 강사로 나서 학생들에게 핸드볼의 기본 규칙과 기술을 지도했다.
학생들은 패스와 슛 등 핸드볼의 기본 동작을 익힌 뒤 서울시청 핸드볼 선수들과 함께 미니게임에 참여했다. 이 과정에서 전문 선수들의 지도와 조언을 통해 핸드볼에 대한 이해를 높이고, 선수들과 함께 경기를 펼치는 특별한 경험을 했다.
아이스하키 종목 체험에는 퍼핀스 아이스하키 아카데미의 안근영 감독과 유태웅·김민석·디마 코치가 참여했다. 학생들은 아이스하키의 기본 규칙과 장비 사용법을 배우고, 스케이트와 스틱을 활용한 기초 기술을 익혔다.
이어 미니게임을 통해 평소 접하기 어려운 아이스하키를 직접 경험하며 새로운 스포츠에 대한 관심을 넓혔다.
이와 함께 참가 학생들은 국가대표선수촌의 주요 훈련시설을 견학하며 국가대표 선수들의 훈련 환경을 살펴봤다. 이후 진행된 '나의 스포츠 성장과 다짐' 프로그램에서는 종목 체험을 통해 느낀 점을 공유하고, 자신의 운동 역량과 강점을 바탕으로 향후 운동 목표와 실천 계획을 세우는 시간을 가졌다.
대한체육회 유승민 회장은 "전문 선수들과 직접 교류하며 새로운 종목을 경험하는 것이 유·청소년들에게 자신의 가능성을 발견하는 소중한 기회가 되었기를 바란다. 앞으로도 다양한 종목의 선수단 및 체육단체와 협력해 유·청소년들이 폭넓은 스포츠 경험을 쌓고 진로를 탐색할 수 있도록 지원하겠다"고 밝혔다.
willowdy@newspim.com