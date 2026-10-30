포커스에이아이, 딥엑스와 국산 NPU 기반 AI 서버 양산 협약 체결

AI 핵심 요약beta
- 포커스에이아이와 딥엑스가 30일 국산 NPU 기반 AI 서버 양산 협약을 체결했다
- 양사는 알고리즘 검증과 시스템 연동을 거쳐 내년 1월 첫 제품을 출시할 계획이다
- AI 서버는 기존 CCTV에 화재·쓰러짐·군중 분석 기능을 제공하며 공공시장도 겨냥한다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 포커스에이아이가 초저전력 인공지능(AI) 반도체 기업 딥엑스와 NPU 기반 자체 설계 AI 서버 양산 협약을 체결했다고 30일 밝혔다.
이번 협약은 방향성만 담은 통상의 업무협약(MOU)과 달리 알고리즘 포팅과 검증, 시스템 연동, 양산 단계의 칩 공급 협조, 현장 실증까지 양사의 역할을 확정한 실행 단계 협약이다. 포커스에이아이는 이를 기반으로 내년 1월 AI 서버 첫 제품을 출시할 계획이다.
회사에 따르면 포커스에이아이 AI 서버는 카메라가 처리하지 못하는 고난도 AI 연산을 현장에서 직접 수행하는 장비다. AI Box와 NVR(영상저장장치)을 하나로 결합한 통합형과 이미 NVR을 운영 중인 고객을 위한 AI Box 단독형 두 가지로 제공된다. 카메라 교체 없이 기존 CCTV 환경에 설치해 화재, 쓰러짐, 군중 밀집도 등 고급 영상 분석을 적용할 수 있다.
협약에 따라 포커스에이아이는 AI 서버의 설계와 생산을 맡고 자체 AI 영상분석 알고리즘을 딥엑스 NPU에 맞춰 최적화한다. 딥엑스는 최적화된 알고리즘이 NPU에서 안정적으로 구동되는지 검증하고 제품 연동에 필요한 기술 지원과 양산 단계의 칩 공급을 담당한다. 양사는 공공과 산업 현장의 실증을 거쳐 시장 적용을 넓혀 나갈 계획이다.
제품은 소규모 사업장용 모델을 시작으로 사업장 규모에 맞춰 라인업을 순차 확대할 예정이다. 객체 인식과 피플 카운팅, 쓰러짐과 화재 감지 같은 안전 모니터링, 군중 밀집도 분석 등 현장에서 수요가 높은 AI 알고리즘을 기본으로 탑재한다.
국내 AI Box 시장은 중국산 제품이 주도해 왔고 해외 NPU 기반 대안도 공급 안정성 측면의 한계를 안고 있다. 반면 보안, 공공, 지자체 영역에서는 국산 장비 요구가 빠르게 확대되고 있다. 포커스에이아이 AI 서버는 NPU부터 하드웨어 설계, AI 알고리즘까지 국내에서 완결되는 구조로 이 공백을 겨냥한다.
딥엑스의 NPU는 삼성전자 5나노 공정에서 양산되는 초저전력 온디바이스 AI 반도체로 1~5W 수준의 낮은 전력으로 AI 추론을 수행해 영상감시·보안 등 상시 가동이 필요한 현장형 AI 장비에 적합하다. 딥엑스는 2025년 8월 양산을 시작한 이후 세계 10여 개국에서 총 90건, 약 152억6000만원 규모 상업용 구매주문(PO)을 확보했다.
포커스에이아이는 중소형 사업장에 맞는 가격대의 상용 제품이 시장에 없다는 점에 주목했다. 고가 PC 서버와 GPU 조합에 의존해 온 대형 사업장 외에 합리적 비용으로 고급 AI 분석을 도입하려는 중소형 사업장이 1차 타깃이다. 자체 설계로 원가 구조를 통제하고 국산 NPU 기업의 국내 기술 지원으로 도입 후 대응 속도를 높인 것이 경쟁 제품과의 차이다.
포커스에이아이는 AI 서버에 대해 공공기관 및 주요 산업 분야 납품에 필요한 보안, 안전 관련 인증 취득을 추진해 수주 기반을 넓힐 계획이다.
구형모 포커스에이아이 대표는 "이번 협약은 선언이 아니라 출하 일정까지 잡힌 양산 단계의 약속"이라며 "국산 NPU 위에 우리가 직접 설계한 하드웨어와 검증된 알고리즘을 올려 12월부터 국산 AI 서버를 시장에 공급하겠다"고 말했다.
김녹원 딥엑스 대표는 "보안 영상 분야의 국내 완제품 기업과 양산 협력을 시작한 것은 국산 AI 반도체의 실제 제품 적용과 상용화가 확대되고 있다는 의미"라고 밝혔다.
nylee54@newspim.com