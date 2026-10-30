GS건설, 3분기 영업이익 955억..."불확실한 환경에 내실 강화"

AI 핵심 요약beta
- GS건설은 30일 3분기 영업이익 955억원을 기록했다고 공시했다.
- 3분기 매출은 2조7442억원으로 전년 동기보다 14.5% 감소했다.
- 3분기 신규수주는 3조9584억원으로 정비사업 수주가 확대됐다.
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3분기 신규수주 3조9584억원...플랜트↑·주택 ↓
정비사업서 3분기까지 5조5000억원 시공권 확보
[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = GS건설이 올해 3분기 영업이익 955억원을 기록했다.
GS건설은 30일 올해 3분기 연결기준 영업이익은 955억원으로 전년 동기(1485억원) 대비 35.7% 감소했다고 공시했다. 같은 기간 매출은 2조7442억원으로 전년 동기(3조2080억원) 대비 14.5% 감소했다.
사업본부별 매출은 ▲건축·주택사업본부 1조4997억원 ▲플랜트사업본부 4570억원 ▲인프라사업본부 3437억원을 기록했다.
건축·주택사업본부 매출은 지난해 동기(1조8453억원) 대비 18.7% 감소했다. 이는 부동산 시장 침체 여파로 지난해까지 주택공급 물량이 줄어든 것이 원인으로 꼽힌다.
하지만 올해 3분기까지 약 1만3000여가구 주택을 공급해 프로젝트가 본격화되면 매출이 늘어날 것으로 GS건설은 전망했다.
플랜트사업본부 매출은 국내외 대형 프로젝트 시행으로 지난해 같은 기간(3396억원)에 비해 34.6% 증가했다.
3분기 신규수주액은 3조9584억원을 기록했다. 주요 수주 사업으로는 건축·주택사업본부에서 용산 문배동주상복합(5717억원), 남양주왕숙2 A8, 12BL 민간참여사업(2173억원)이었다.
인프라사업본부는 제2경춘국도(남양주-춘천) 도로건설공사 제3공구(1042억원), 폴란드 모듈러 전문 자회사 단우드가 1962억원 신규 수주를 기록했다.
특히 정비사업에서는 올해 3분기까지 성수1지구 재개발사업(2조1540억원), 송파한양2차 재건축사업(6856억원) 등을 포함해 약 5조5000억원 규모 시공권을 확보했다.
최근에는 목동12단지 재건축사업(1조7887억원), 여의도 은하·삼익아파트 재건축사업 우선협상대상자로 선정돼 향후 서울 주요지역에서 대규모 도시정비사업 시공권을 확보할 예정이다.
GS건설 관계자는 "불확실한 대내외 환경에서 경쟁 우위 사업에 대한 전략적인 사업 포트폴리오를 바탕으로 시장 상황에 유연하게 대응하고, 미래를 위한 성장 기반을 탄탄히 다지기 위해 노력하고 있다"고 말했다.
krawjp@newspim.com