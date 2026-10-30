SK하이닉스, 美에 사장급 조직 신설…안현 미주총괄 선임

AI 핵심 요약beta
- SK하이닉스는 30일 미주총괄을 신설하고 안현 사장을 초대 수장으로 선임했다.
- 안 사장은 미국 빅테크 협력과 인공지능 메모리 기술 경쟁력 강화를 이끈다.
- 차선용 사장은 개발총괄, 윤풍영 사장은 코퍼레이트센터총괄에 선임됐다.
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빅테크 고객 밀착 대응…AI 메모리 기술·사업 경쟁력 강화
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = SK하이닉스가 미국 현지에 사장급 조직인 미주총괄을 신설하고 안현 개발총괄 사장을 초대 수장으로 선임했다. 글로벌 빅테크 고객과의 협력을 강화하고 인공지능(AI) 메모리 기술 경쟁력을 높이기 위한 조치다.
SK하이닉스는 30일 이 같은 내용을 담은 사장급 인사를 단행했다고 밝혔다. 이번 인사는 11월 1일부터 시행된다.
안현 사장은 신설되는 미주총괄을 맡아 미국 현지 빅테크 고객 중심의 사업 대응 체계를 구축하고 기술 리더십과 연구개발(R&D) 역량 강화를 이끈다.
안 사장은 고대역폭메모리(HBM)와 소캠(SOCAMM) 등 AI 메모리 개발을 주도해 온 기술 전문가다. 사업 전략과 글로벌 사업 경험을 두루 갖춘 만큼 주요 고객과의 기술 협력과 맞춤형 제품 개발에 속도를 낼 전망이다.
개발총괄에는 차선용 미래기술연구원장 사장이 선임됐다. 차 사장은 미래기술연구원장을 겸임하며 차세대 반도체 선행 기술과 실제 제품 개발 간 연계를 강화한다.
차 사장은 반도체 선행 기술 분야에서 전문성을 쌓아온 인물로, 미래 기술의 제품 적용과 개발 조직 간 협업을 주도할 예정이다.
윤풍영 SK 수펙스추구협의회 담당 겸 SK하이닉스 글로벌성장TF 담당 사장은 코퍼레이트센터(Corporate Center)총괄 사장으로 선임됐다.
윤 사장은 그룹 내 전략·투자·사업개발과 AI 전환(AX) 분야에서 경험을 쌓았다. 지난 7월부터 글로벌성장TF를 이끌며 중장기 성장 전략을 수립해 왔다.
이번 인사를 계기로 SK하이닉스는 미국 현지 고객 대응과 차세대 메모리 개발, 글로벌 사업 확장을 동시에 강화할 방침이다.
syu@newspim.com