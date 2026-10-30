고흥군, 고흥갯벌 세계유산 확대 등재 인증서 받아

AI 핵심 요약beta
- 고흥군이 29일 한국의 갯벌 세계유산 인증서를 전달받았다
- 고흥갯벌은 유네스코 세계유산에 새롭게 확대 등재됐다
- 군은 갯벌의 생태적 가치 보전과 관리에 힘쓰기로 했다
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[고흥수=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 고흥군이 '한국의 갯벌' 유네스코 세계유산 확대 등재 인증서를 전달받으며 고흥갯벌의 생태적 가치를 국제적으로 인정받았다.
30일 군에 따르면 전날 여수세계섬박람회장 특별공연장에서 국가유산청 주최로 열린 '한국의 갯벌' 세계유산 확대 등재 기념식에 참석해 인증서를 받았다.
기념식에는 허민 국가유산청장과 양국진 고흥부군수 등 200여 명이 참석했으며 6개 광역·기초지자체에 인증서가 전달되고 등재 유공자 7명과 전문가·주민 12명에게 각각 표창과 감사패가 수여됐다.
'한국의 갯벌'은 지난 7월 25일 부산에서 개최된 제48차 유네스코 세계유산위원회에서 2단계 확대 등재가 최종 확정됐다. 이번에 ▲고흥갯벌 ▲여수갯벌 ▲무안갯벌 ▲서산갯벌이 새롭게 추가됐으며, 2021년 제44차 세계유산위원회에서 등재된 ▲보성-순천갯벌 ▲신안갯벌 ▲고창갯벌 ▲서천갯벌과 함께 연속유산(Serial Property)으로 완성됐다.
유산구역 5943㏊인 고흥갯벌은 국제적 멸종위기종 물새 11종과 대형저서동물 552종 등이 서식하는 자연 서식지로 동아시아-대양주 철새 이동 경로의 핵심 기착지 역할을 한다.
군 문화체육과 관계자는 "갯벌을 지켜온 군민과 어민들의 노력이 세계적으로 인정받은 결실"이라며 "관계기관과 긴밀히 협력해 고흥갯벌의 생태적 가치를 보전하겠다"고 말했다.
chadol999@newspim.com