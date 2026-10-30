웰크론한텍 "정부 배터리 산업 대책에 이차전지 설비 수요 확대 기대"

AI 핵심 요약beta
- 웰크론한텍은 30일 정부 배터리 경쟁력 강화 정책 수혜를 기대한다고 밝혔다.
- 국내 배터리 소재 생산시설 투자와 농축·결정화 설비 수요 증가를 전망했다.
- 중국법인은 3분기까지 분리막 제조사 대상 242억원 규모 4건을 수주했다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 환경플랜트 전문기업 웰크론한텍이 정부의 배터리 산업 경쟁력 강화 정책에 따른 이차전지 소재 생산설비 사업 수혜를 기대하고 있다고 30일 밝혔다.
산업통상부는 최근 '제6회 배터리 산업의 날' 기념식에서 연내 배터리 산업 경쟁력 강화 대책을 마련하겠다고 발표했다. 국내 배터리 생산 촉진을 위한 세제 도입 검토와 배터리 셀 제조사 및 소재·부품·장비 기업 간 협력 강화가 주요 내용이다.
회사에 따를면 이에 따라 국내 배터리 소재 생산시설 투자 확대와 관련 공정설비 수요 증가가 예상되고 있다. 웰크론한텍은 산업용 농축·결정화 기술을 기반으로 이차전지 소재 생산공정에 필요한 설비를 공급하고 있다. 황산리튬·수산화리튬·탄산리튬 결정화 플랜트와 황산니켈·황산코발트 결정화 플랜트 등 다양한 프로젝트를 수행하며 배터리 핵심 소재의 농축·분리·결정화 공정에 대한 기술력과 사업 경험을 축적해 왔다.
웰크론한텍의 농축·결정화 기술은 제조 과정에서 발생하는 폐수 및 부산물 처리와 유가자원 회수에도 활용된다. 회사는 이차전지 제조폐수 농축·결정화 플랜트 등 관련 설비 공급 경험을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 핵심광물 재자원화 및 폐배터리 재활용 분야까지 사업 영역을 확대하고 있다.
해외 시장에서도 성과가 나타나고 있다. 웰크론한텍 중국법인은 올해 3분기까지 중국 주요 이차전지 분리막 제조사를 대상으로 총 4건, 242억원 규모의 에너지 설비를 수주했다.
웰크론한텍 관계자는 "정부의 배터리 산업 경쟁력 강화 정책으로 국내 이차전지 소재 생산시설에 대한 투자와 관련 설비 수요가 확대될 것으로 기대한다"며 "리튬·니켈·코발트 등 핵심 소재 생산공정에서 축적한 기술력과 프로젝트 수행 경험을 바탕으로 이차전지 소재 설비 사업을 확대해 나가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com