'국민 아버지' 최불암 별세…임형주·윤일상·김혁 추모 물결

AI 핵심 요약beta
- 임형주·윤일상·김혁이 30일 고 최불암을 추모했다
- 최불암은 29일 87세로 별세해 추모가 이어졌다
- 고인은 수사반장·전원일기로 국민 배우로 사랑받았다
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윤일상·김혁도 애도…서울아산병원 빈소·초록우산 어린이재단장
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = '국민 아버지'로 사랑받은 배우 고(故) 최불암(본명 최영한)의 별세 소식에 문화예술계와 대중의 추모가 이어지고 있다.
30일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 팝페라 테너 임형주와 작곡가 윤일상, 배우 김혁 등이 고인과의 추억을 떠올리며 애도의 뜻을 전했다.
임형주는 고인을 '이모부'라고 부르며 각별한 인연을 전했다. 그는 "존경하고 사랑하는 최불암 이모부"라며 "믿겨지지가 않는다. 그저 눈물만 흐른다"고 적었다.
이어 "몇 달 전 병문안에서의 인사가 영원한 작별 인사가 될지 몰랐다"며 고인이 자신의 노래와 독창회를 아껴줬던 기억을 떠올렸다. 그러면서 "수많은 국민 여러분께 따스한 아버지가 되어주셔서 정말 감사했다"며 마지막 인사를 전했다.
작곡가 윤일상도 고인을 '영원한 국민 아버지'라고 추모했다. 윤일상은 "'수사반장'의 정의로운 반장님으로, '전원일기'의 따뜻하고 든든한 아버지로 오랜 세월 우리 삶의 한 부분이었다"며 고인의 대표작을 돌아봤다.
이어 특유의 웃음과 목소리를 떠올리며 "한 시대를 연기하신 분이 아니라 한 시대를 함께 살아주시고 우리 모두의 마음에 온기를 남겨주신 분"이라고 애도했다.
배우 김혁도 추모 행렬에 동참했다. 김혁은 고인과 작품에서 직접 호흡을 맞추지는 못했지만 방송국에서 마주칠 때마다 먼저 건넨 인사를 웃으며 받아줬던 모습을 기억했다.
그는 "따뜻한 얼굴 국민배우 최불암 선생님"이라며 "선생님 덕분에 TV 앞에서 대한민국 국민 모두가 행복했다"고 전했다. '수사반장'에 함께 출연했던 고 김상순, 남성훈, 조경환 등을 함께 떠올리며 고인의 영면을 기원했다.
온라인에서도 고인의 대표작을 기억하는 추모가 이어지고 있다. 누리꾼들은 '수사반장'의 박영한 반장과 '전원일기'의 양촌리 김 회장, '한국인의 밥상'에서 들려준 목소리 등을 떠올리며 애도의 글을 남기고 있다.
최불암은 지난 29일 밤 10시께 서울 강서구의 한 병원에서 입원 치료를 받던 중 세상을 떠났다. 향년 87세. 지난해 3월 허리디스크 수술을 받은 뒤 거동이 불편해져 14년간 진행한 KBS 1TV '한국인의 밥상'에서 하차하고 재활 치료를 받아왔다.
1939년 인천에서 태어난 고인은 1959년 연극 '햄릿'으로 연기 활동을 시작했다. 이후 MBC '수사반장'에서 박영한 반장, '전원일기'에서 양촌리 김 회장 역을 맡으며 한국을 대표하는 배우로 자리 잡았다. 2011년부터는 '한국인의 밥상'을 진행하며 전국 각지의 음식과 사람들의 이야기를 전했다.
고인의 빈소는 서울아산병원 장례식장에 마련됐으며 30일 오전 10시부터 조문객을 받는다. 장례는 고인이 오랫동안 아동·청소년 지원 활동을 이어온 인연에 따라 초록우산 어린이재단장으로 치러진다.
taeyi427@newspim.com