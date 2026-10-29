충남도, 미국서 5382억원 투자유치 협약…2071만 달러 수출계약

AI 핵심 요약beta
- 박수현 충남지사는 29일 미국 뉴욕 출장에서 귀국했다
- 충남도는 글로벌 기업 3곳과 5382억원 규모 투자협약을 체결했다
- 도내 기업 20곳은 2071만달러 수출계약과 AI 협력을 성사했다
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AI 혁신거점 협력 논의·유엔 AI 허브 유치 가능성 타진
[내포=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남도가 미국 뉴욕에서 5382억 원 규모의 외국인 투자협약을 체결하고 2071만 달러의 수출계약 실적을 거뒀다. 인공지능(AI) 분야 국제 협력망 확대와 글로벌 AI 허브 유치를 위한 접촉도 진행했다.
29일 충남도에 따르면 박수현 충남지사는 3박 5일간의 미국 뉴욕 출장을 마치고 이날 오후 귀국했다.
도는 이번 출장에서 첨단산업 분야 외자 유치 성과를 거뒀다고 밝혔다. 박 지사는 지난 27일(현지시간) 뉴욕 힐튼 미드타운에서 코닝정밀소재 등 글로벌 반도체·디스플레이·배터리 소재 기업 3곳과 총 3억 9630만 달러(약 5382억 원) 규모의 투자양해각서(MOU)를 체결했다.
협약 기업들은 천안과 아산의 산업단지 등에 생산시설을 신설하거나 확장하고 지역 인력 채용에도 협력하기로 했다.
지역 기업들의 북미 시장 진출에서도 성과가 나왔다. 충남도와 충남경제진흥원이 27일 뉴욕에서 개최한 수출상담회에는 도내 9개 시군 20개 기업이 참여했다. 이들 기업은 현지 바이어들과 199건, 4885만 달러 규모의 상담을 진행해 10건, 2071만 달러 상당의 수출계약 실적을 기록했다.
미주 해외 시장개척단은 뉴욕에 이어 캐나다 토론토에서도 29일 추가 수출상담회를 진행한 뒤 30일 귀국할 예정이다.
AI 분야에서는 해외 혁신기관과 국제기구를 중심으로 협력 기반을 넓혔다. 박 지사는 26일 미국 프린스턴대학교의 '뉴저지 AI 허브'를 방문해 리앗 크라비치 대표이사 등 관계자들과 협력 방안을 논의했다.
뉴저지 AI 허브는 뉴저지주와 프린스턴대, 마이크로소프트, 코어위브 등이 참여한 AI 연구·창업·인재 양성 플랫폼이다.
박 지사는 이곳에서 산학관 협력체계와 제조업 AI 전환, 의료·교육·돌봄 분야의 AI 활용 사례 등을 살펴보고 충남에도 유사한 통합 지원체계를 구축하겠다는 구상을 밝혔다.
유엔개발계획(UNDP) 본부에서는 쉬 하오량 부총재를 만나 충남의 AI 정책을 설명하고 국제 협력 확대를 논의했다. 특히 지난 8월 이탈리아 로마의 UNDP AI 허브를 방문한 데 이어 글로벌 AI 허브의 충남 유치 가능성을 타진했다.
주유엔 대한민국 대표부도 찾아 차지훈 대사와 AI 분야 국제 협력 방안을 협의하고 충남의 글로벌 AI 협력거점 조성을 위한 지원을 요청했다.
현지 한인사회와의 교류도 이어졌다. 박 지사는 뉴욕한인회 임원진과 간담회를 갖고 미주 충청인과 경제인 등 250여 명이 참석한 '충남통(通)행 : 미주 충청인의 밤' 행사에 참여했다.
충남도 관계자는 "이번 출장을 통해 외국인 투자와 수출계약 성과를 확보하고 AI 분야 국제 협력 기반도 확대했다"며 "해외 기관과의 협력 논의가 도정 주요 사업으로 이어질 수 있도록 후속 조치를 추진하겠다"고 말했다.
gyun507@newspim.com