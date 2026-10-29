경남교육청, 회계 담당자 역량 강화 연수…채권 관리·결산 개선

AI 핵심 요약beta
- 경남도교육청이 29일 회계 담당자 100여 명 대상 연수를 개최했다
- 연수에서 채권 회수 절차와 결산 주요 내용을 공유했다
- 회계 오류를 줄이고 업무 기준을 명확히 하는 방안을 논의했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
회계 기준 명확화 업무 효율화
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도교육청이 회계 담당자들의 역량 강화를 위해 현장 실무 해법을 공유했다.
도교육청은 29일 교육정보원에서 교육비특별회계 업무 담당자 역량 강화 연수를 개최했다고 밝혔다.
본청과 교육지원청, 직속기관 회계 업무 담당자 100여 명이 참석한 이날 연수에서는 채권 회수 절차와 업무 처리 방법, 2025 회계연도 교육비특별회계 결산 주요 내용이 다뤄졌다.
참석자들은 채권 회수 과정에서 필요한 실무 사항을 확인하고 결산 심사에서 제기된 주요 지적 사례와 개선 방향을 공유했다.
현장에서 발생할 수 있는 회계 처리 오류를 줄이고 업무 기준을 명확히 하기 위한 취지다.
유상조 재정과장은 "채권 관리와 결산 업무에 대한 담당자들을 대상으로 지속적인 교육과 지원을 통해 교육 재정의 투명성과 신뢰성을 높이겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com