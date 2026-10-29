부산시, 수도권 기업 3곳과 1630억 투자 유치 협약…일자리 776개 창출

AI 핵심 요약beta
- 부산시는 29일 수도권 기업 3곳과 1630억원 투자협약을 체결했다
- 쿠팡 등 3개사는 부산에 시설을 확충하고 776명을 고용했다
- 쿠팡은 물류센터를, LS파워솔루션은 변압기 공장을 신설했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 항만과 제조업 기반을 앞세운 부산시가 수도권 기업을 대상으로 1630억 원 규모의 투자를 이끌어 내는데 성공했다.
부산시는 29일 오전 서울 여의도 콘래드 서울에서 '2026년 부산광역시 수도권 기업 투자유치 설명회'를 개최했다고 밝혔다.
시는 이날 쿠팡로지스틱스서비스, LS파워솔루션, 레디포스트 등 3개사와 1630억원 규모 투자양해각서(MOU)를 체결했다. 3개사는 부산에 사업장을 마련하거나 생산시설을 확충하고 모두 776명을 신규 고용할 계획이다.
쿠팡로지스틱스서비스는 부산 남구에 420억 원을 투자해 약 1만3000평 규모의 스마트물류센터를 신설한다. 물류 처리와 배송 기능을 결합한 시설로 인공지능(AI) 기술을 적용해 배송 서비스를 고도화한다. 670명을 채용하고 연내 시범운영에 들어가는 것이 목표다.
LS일렉트릭 자회사인 LS파워솔루션은 부산 강서구에 약 1200억 원을 투입해 초고압 변압기 생산시설을 추가로 건립한다. 국내 수요 증가와 북미 수출 확대에 대응하기 위한 투자로 88명을 신규 고용할 예정이다.
온라인 총회·전자투표 통합 플랫폼 '총회원스탑'을 운영하는 레디포스트는 부산 해운대구에 10억 원을 투자해 사업장을 조성한다. 도시정비사업 관련 수주 확대를 추진하며 18명을 채용할 계획이다.
이날 행사에는 전재수 부산시장과 홍용준 쿠팡로지스틱스서비스 대표를 비롯해 기업인과 해운 관련 기관 관계자 등 100여 명이 참석했다.
시는 투자양해각서 체결과 함께 투자유치 유공 기업 감사패 수여, 투자유치 전략 발표, 기업 지원제도 안내 등을 진행했다.
감사패는 HMM, SK해운, H라인해운, 흥아해운, 팬스타 등 5개사에 전달됐다. 시는 본사 이전과 해운기업 집적, 북극항로 시범 운항 참여 등을 통해 지역 해운·물류산업 발전에 기여한 점을 평가했다.
전 시장은 '해양수도 부산의 미래'를 주제로 부산항과 동남권 제조업 기반을 투자 강점으로 제시했다. 해운·물류에 금융과 첨단기술을 결합하고 북극항로 개척에 따른 해운·조선·물류산업의 성장 가능성을 설명했다.
항만과 제조업에 AI를 접목하는 산업 전환 방향도 제시했다. 부산을 신기술 실증과 사업화가 가능한 투자 거점으로 육성하겠다는 구상이다.
시는 주요 산업 거점과 기회발전특구를 중심으로 투자 환경과 기업 지원제도를 소개하고, 기업별 투자 유형에 맞춰 행정·재정 지원을 이어갈 방침이다.
전재수 시장은 "오늘 투자양해각서를 체결한 기업의 투자가 이 기반과 만나면 산업의 저변이 더 넓어지고 성장의 속도도 한층 빨라질 것"이라며 "부산에 투자하면 더 크게 성장할 수 있다는 것을 반드시 결과로 보여드리겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com