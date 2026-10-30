고속도로 휴게소 수수료 33%→8%…2000원 커피 선보인다

AI 핵심 요약beta
- 국토부와 도로공사는 30일 전국 8개 휴게소 직계약 사업자를 모집했다
- 직계약으로 입점업체 수수료를 33%에서 8~9%로 낮춘다
- 사업자는 12월 초 선정해 내년 설 연휴부터 새 서비스를 제공한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
내년 설부터 서비스 개편
퇴직자 단체 신규 사업 참여 금지
[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 고속도로 휴게소의 중간 운영업체를 없애 입점업체의 수수료 부담을 낮추는 직계약 시범사업이 본격화한다.
30일 국토교통부와 한국도로공사는 전국 8개 고속도로 휴게소의 직계약 시범사업에 참여할 입점업체를 공개 모집한다고 밝혔다.
이번 사업은 지난 7월 발표한 '휴게소 운영구조 개편방안'의 후속조치다. 중간 운영업체를 거치지 않고 도로공사가 입점업체와 직접 계약해 수수료 부담을 낮추고 이용객에게 다양한 가격·서비스 혜택을 제공하는 것이 핵심이다.
기존 휴게소 운영구조에서 입점업체가 부담하던 수수료는 약 33% 수준이다. 직계약 방식이 도입되면 수수료율이 8~9% 수준으로 낮아진다. 관리비는 별도다.
국토부와 도로공사는 줄어든 수수료 부담이 이용객에게 돌아갈 수 있도록 음식의 맛과 품질을 높이고 2000원 이하 커피, 편의점 1+1 할인행사, 통신사 할인·적립 등 다양한 혜택을 제공할 계획이다.
시범사업 대상은 여주·군위·장유·대천(상·하행)·월출산·합천호(상·하행) 등 8개 휴게소다. 식당과 간식매장, 카페, 편의점 등을 운영할 사업자 10곳을 모집한다.
안정적인 운영과 서비스 개선을 위해 일부 매장과 휴게소를 묶어 입찰을 진행한다. 사업자 선정 과정에서는 음식의 맛과 품질, 가격 경쟁력, 매장 운영 역량 등을 종합적으로 평가한다.
사업자 선정은 12월 초 마무리하고 시설개선과 영업 준비를 거쳐 내년 설 연휴부터 개편된 휴게소 서비스를 제공할 예정이다.
이용객이 많은 여주 휴게소에는 지역 맛집과 청년창업 매장 등 상생매장도 별도로 유치한다. 지역 소상공인과 청년 창업자가 참여할 수 있도록 하고 지역 특색과 창의적인 아이디어를 살린 먹거리도 선보일 계획이다.
세부 입찰기준은 한국도로공사 전자조달 시스템에서 확인할 수 있다.
이번 입찰부터는 도로공사 퇴직자 단체의 휴게소 사업 참여를 제한하기 위한 기준도 강화한다. 전관 개입과 이해충돌 우려를 차단하기 위한 조치다.
우선 퇴직자 단체가 설립한 법인에는 입찰 평가에서 25점을 감점한다. 입찰 공고일을 기준으로 최근 3년 이내 퇴직자와 현직자의 이해관계자는 입찰 참가를 제한할 예정이다.
도로공사 퇴직자 단체인 도성회의 정관 변경도 마무리했다. 도성회의 신규 휴게소 사업 참여를 금지하고 기존 사업에서도 조기에 철수하도록 할 계획이다.
국토부는 직계약 시범사업 입찰을 시작으로 지난 7월 발표한 휴게소 운영구조 개편을 본격 추진할 방침이다.
홍지선 국토부 장관은 "직계약으로 입점업체의 수수료 부담이 줄어드는 만큼 그 혜택이 이용객에게 돌아가도록 하겠다"며 "국민 눈높이에 맞지 않은 불합리한 관행도 바로잡아 공정하고 신뢰받는 휴게소를 만들어나가겠다"고 말했다.
Q. 고속도로 휴게소 직계약 시범사업은 무엇인가요?
A. 중간 운영업체를 거치지 않고 한국도로공사가 입점업체와 직접 계약하는 방식입니다. 입점업체의 수수료율을 기존 약 33%에서 8~9% 수준으로 낮춰 이용객에게 가격·서비스 혜택이 돌아가도록 하는 것이 목적입니다. 관리비는 별도입니다.
Q. 이용객에게는 어떤 혜택이 제공되나요?
A. 음식의 맛과 품질을 높이고 2000원 이하 커피, 편의점 1+1 할인행사, 통신사 할인·적립 등을 제공할 계획입니다. 여주 휴게소에는 지역 맛집과 청년창업 매장 등 상생매장도 별도로 유치할 예정입니다.
Q. 시범사업은 어느 휴게소에서 진행하나요?
A. 여주·군위·장유·대천 상·하행·월출산·합천호 상·하행 등 총 8개 휴게소가 대상입니다. 식당과 간식매장, 카페, 편의점 등을 운영할 사업자 10곳을 모집하며, 세부 입찰기준은 한국도로공사 전자조달 시스템에서 확인할 수 있습니다.
Q. 개편된 휴게소 서비스는 언제부터 이용할 수 있나요?
A. 12월 초까지 사업자 선정을 마무리하고 시설개선과 영업 준비를 거쳐 내년 설 연휴부터 제공할 예정입니다. 사업자는 음식의 맛과 품질, 가격 경쟁력, 매장 운영 역량 등을 종합적으로 평가해 선정합니다.
Q. 도로공사 퇴직자 단체의 휴게소 사업 참여는 어떻게 제한하나요?
A. 퇴직자 단체가 설립한 법인은 입찰 평가에서 25점을 감점하고, 공고일 기준 최근 3년 이내 퇴직자와 현직자의 이해관계자는 입찰 참가를 제한할 예정입니다. 도로공사 퇴직자 단체인 도성회는 정관 변경을 마쳤으며, 신규 휴게소 사업 참여를 금지하고 기존 사업에서도 조기에 철수하도록 할 계획입니다.
chulsoofriend@newspim.com