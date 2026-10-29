AI 핵심 요약beta
- 보령시는 11월 1일 2026년도 하반기 수시 인사를 단행했다
- 4급 전보와 5급 승진·전보 등 주요 보직 인사를 실시했다
- 6~9급 승진·전보와 파견 인사도 함께 진행했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
보령시 11월 1일자 2026년도 하반기 수시 인사
◇4급 전보
▲웰니스복지국장 김선미 ▲에너지해양국장 이수형 ▲행정안전국장 오제은
◇5급 승진 및 파견
▲행정지원과((재)섬비엔날레조직위원회) 최승연
◇5급 전보
▲인구전략실장 이용희 ▲웰니스정책과장 김건호 ▲문화교육과장 임춘자 ▲자원순환과장 이선용 ▲공원녹지과장 이인행 ▲허가과장 김양집 ▲회계과장 이관복
◇6급 승진
▲기획감사실 류솔 ▲기획감사실 전종배 ▲기획감사실 조태연 ▲문화교육과 홍태현 ▲체육진흥과 이미연 ▲지역경제과 서주연 ▲허가과 조은샘 ▲대외협력과 김시연 ▲세무과 정미나 ▲기획감사실 한승민 ▲경로장애인과 신소진 ▲경로장애인과 정제국 ▲가족지원과 김영민 ▲문화교육과 오성혁 ▲체육진흥과 김윤홍 ▲농업기술센터 김문식 ▲산림과 최광명 ▲농업기술센터 고경림 ▲해양정책과 김승원 ▲수산과 유병윤 ▲기획감사실 원정희 ▲보건소 고혜원 ▲보건소 김아름 ▲자원순환과 김미소 ▲수도과 조안식 ▲토지정보과 박선민 ▲안전총괄과 전광배
◇6급 전보
▲기획감사실(생명존중팀장) 오율리 ▲인구전략실(인구정책팀장) 안오순 ▲인구전략실(인재양성팀장) 이미영 ▲인구전략실(청년정책팀장) 한인정 ▲인구전략실(생활인구팀장) 김진원 ▲인구전략실(외국인지원팀장) 이정민 ▲AI홍보실(AI정책팀장) 박효정 ▲웰니스정책과(웰니스정책팀장) 박종식 ▲웰니스정책과(웰니스산업팀장) 선우사라 ▲웰니스정책과(새마을자치팀장) 오다미 ▲웰니스정책과(마을활력팀장) 장석현 ▲문화교육과(평생교육팀장) 윤서연 ▲체육진흥과(체육지원팀장) 황미희 ▲관광과(관광마케팅팀장) 이예원 ▲관광과(해양관광개발팀장) 김희진 ▲관광과(국가유산팀장) 이상섭 ▲복지정책과(통합조사관리팀장) 양경석 ▲가족지원과(여성가족팀장) 임미숙 ▲가족지원과(아동청소년팀장) 함종숙 ▲에너지과(폐광지역지원팀장) 최윤정 ▲에너지과(에너지현안대응TF팀장) 박원종 ▲산림과(특별방제TF팀장) 김동일 ▲해양정책과(섬발전팀장) 서세식 ▲수산과(어업지원팀장) 김홍수 ▲수산과(어업계절근로운영TF팀장) 이재언 ▲해수욕장경영과(무창포운영팀장) 손장석 ▲해수욕장경영과(시설관리팀장) 김명호 ▲지역경제과(기업유치지원팀장) 김창선 ▲지역경제과(일자리정책팀장) 김유미 ▲허가과(토지이용남부팀장) 강전석 ▲건설과(건설행정팀장) 허석 ▲도시과(도시재생사업팀장) 장미정 ▲도로과(도로관리팀장) 이재용 ▲수도과(하수도팀장) 박정근 ▲수도과(누수관리TF팀장) 심우창 ▲행정지원과(서무팀장) 한일권 ▲행정지원과(비서관) 최인환 ▲안전총괄과(재난상황관리팀장) 김승주 ▲열린민원과(기록행정팀장) 라일옥 ▲보건행정과(진료팀장) 강공선 ▲보건행정과(복합타운운영팀장) 이준형 ▲건강증진과(건강돌봄팀장) 이소영 ▲농업지원과(지도기획팀장) 임지혜 ▲원산출장소(총무팀장) 이종욱 ▲원산출장소(개발팀장) 최은조 ▲AI홍보실 고은경 ▲웰니스정책과 김동균 ▲문화교육과 조유미 ▲복지정책과 주신영 ▲주포면 이현정 ▲주교면 배홍식 ▲오천면 김유미 ▲청소면 최정은 ▲청라면 장기철 ▲남포면 조진상 ▲남포면 오민아 ▲대천1동 신은호 ▲대천2동 유혜진 ▲대천3동 이은혜 ▲대천4동 안성현
◇7급 승진
▲기획감사실 김재열 ▲기획감사실 정예지 ▲기획감사실 조훈현 ▲웰니스정책과 백희 ▲웰니스정책과 최소리 ▲체육진흥과 김관회 ▲관광과 황채은 ▲에너지과 남룡현 ▲기후환경과 표나현 ▲해양정책과 남경연 ▲지역경제과 정민수 ▲건설과 윤인정 ▲도시과 임지선 ▲교통과 명재진 ▲행정지원과((재)섬비엔날레조직위원회) 김래현 ▲행정지원과 백종익 ▲회계과 김예찬 ▲회계과 백지혜 ▲세무과 박인정 ▲세무과 임영균 ▲복지정책과 김양현 ▲복지정책과 김혜원 ▲복지정책과 이도윤 ▲경로장애인과 김민주 ▲경로장애인과 김민찬 ▲가족지원과 백은경 ▲주교면 이소라 ▲체육진흥과 최현규 ▲농업기술센터 권경원 ▲수산과 남상근 ▲수산과 최소윤 ▲보건소 배유리 ▲보건소 방현아 ▲보건소 이선정 ▲기획감사실 윤지혜 ▲안전총괄과 강창성 ▲행정지원과 이권형 ▲농업기술센터 정영준
◇7급 전보
▲인구전략실 이은우 ▲인구전략실 이주영 ▲인구전략실 조돈희 ▲AI홍보실 오인철 ▲웰니스정책과 하단비 ▲웰니스정책과 이유석 ▲웰니스정책과 김가영 ▲웰니스정책과 김한동 ▲체육진흥과 김영재 ▲체육진흥과 이지애 ▲관광과 길해석 ▲관광과 서영석 ▲관광과 오태식 ▲복지정책과 강보영 ▲복지정책과 최정원 ▲복지정책과 한경택 ▲경로장애인과 강다예 ▲가족지원과 임대우 ▲에너지과 조원규 ▲기후환경과 문지연 ▲공원녹지과 백진아 ▲공원녹지과 김나례 ▲공원녹지과 임소희 ▲수산과 최창민 ▲해수욕장경영과 최지연 ▲지역경제과 한누리 ▲허가과 하금희 ▲건축과 방승현 ▲건축과 장선주 ▲건설과 오지혜 ▲도시과 이은경 ▲도로과 류택희 ▲교통과 조용관 ▲행정지원과 조성규 ▲안전총괄과 백광진 ▲안전총괄과 박세진 ▲회계과 최우리 ▲보건소 조용민 ▲보건소 강소영 ▲보건소 송윤혜 ▲보건소 윤영태 ▲원산출장소 나현승 ▲주교면 이시우 ▲주교면 안정은 ▲오천면 강민지 ▲오천면 류혜란 ▲오천면 박수아 ▲청소면 김양희 ▲청소면 권희자 ▲남포면 김영화 ▲미산면 최인규 ▲주산면 최정원 ▲대천1동 조민영 ▲대천3동 이혜진 ▲대천4동 황지현 ▲대천5동 김현
◇8급 승진
▲관광과 김혜지 ▲천북면 김별 ▲세무과 표성호 ▲AI홍보실 강보민 ▲안전총괄과 최병진 ▲체육진흥과 이강윤 ▲수산과 장해룡 ▲오천면 김승우 ▲보건소 김주현 ▲보건소 이유진 ▲허가과 윤종훈 ▲도시과 손승아
◇8급 전보
▲기획감사실 최재영 ▲기획감사실 한예슬 ▲인구전략실 이준성 ▲인구전략실 이원민 ▲인구전략실 최우진 ▲웰니스정책과 장선우 ▲웰니스정책과 서미경 ▲웰니스정책과 이재표 ▲문화교육과 김여진 ▲관광과 윤기석 ▲에너지과 김선정 ▲에너지과 유주현 ▲해양정책과 김태현 ▲해수욕장경영과 민현준 ▲건축과 이상민 ▲건설과 임지환 ▲도시과 권미래 ▲수도과 차소임 ▲행정지원과 신수정 ▲회계과 이기현 ▲원산출장소 김정환 ▲주포면 박유진 ▲남포면 황선민 ▲대천1동 이지연 ▲대천5동 배은혜 ▲행정지원과((재)섬비엔날레조직위원회) 김민정 ▲충청남도(전출) 이형석
◇9급 전보
▲인구전략실 이연빈 ▲인구전략실 최유능 ▲인구전략실 최규태 ▲AI홍보실 조혜민 ▲관광과 김종덕 ▲경로장애인과 오지현 ▲가족지원과 유건종 ▲가족지원과 최연희 ▲가족지원과 박정화 ▲에너지과 오도경 ▲해양정책과 박두현 ▲수산과 홍지훈 ▲해수욕장경영과 송윤수 ▲건축과 이주홍 ▲건축과 한진영 ▲교통과 양다솜 ▲세무과 이도연 ▲세무과 이은희 ▲열린민원과 김채연 ▲보건소 정윤희 ▲주산면 최정원
gyun507@newspim.com