"교통불편 최소화 총력"...고양시, 버스 파업 대비 비상대책회의 개최

AI 핵심 요약beta
- 고양시는 29일 버스 파업 대비 비상대책 회의를 열었다
- 시는 3개 반 83명 비상수송본부를 꾸려 현장 대응에 나선다
- 파업 시 대체버스 투입과 실시간 교통정보 제공을 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[고양=뉴스핌] = 이준영 기자 = 고양특례시는 오는 30일로 예고된 경기도 시내버스 파업에 대비해 29일 오후석 제2부시장 주재로 긴급 비상대책 영상 회의를 통해 부서별 대응 체계와 현장 조치 등을 점검했다고 밝혔다.
이날 영상회의에서 오후석 제2부시장은 영상 회의를 통해 실시간 운행 상황 관리와 지역별 현장 대응의 중요성을 강조하며 관계 부서의 적극적인 대응을 당부했다.
시는 제2부시장을 본부장으로 3개 반 83명 규모의 비상 수송 대책 본부를 구성하고 파업 발생 시 비상근무체계를 가동한다. 주요 정류소에는 현장근무자를 배치해 운행 상황과 혼잡도 등을 실시간 보고해 대응할 계획이다.
또한 철도 운영 기관과 협력해 역사 내 혼잡 및 안전 관리를 강화하고 시 홈페이지와 SNS, 버스정보안내기 등을 통해 파업 및 대체교통정보를 신속히 제공한다. 파업 돌입 시 재난 안전 문자를 발송하고 택시업계에는 출퇴근 시간대 집중 운행을 협조 요청할 예정이다.
특히 제2부시장은 구청과 동 행정복지센터의 주민 밀착 대응을 강조했다. 44개 동에서 파업 노선과 대체 교통 수단을 숙지하고 통장협의회·주민자치회 등을 활용해 주민 홍보를 강화하는 한편 정보 취약 계층 안내와 출퇴근·통학시간대 교통 공백에 적극 대응할 방침이다.
경기도 버스 노사의 최종 조정 회의가 결렬될 경우 30일 첫 차부터 파업이 시작되며 고양시에서는 3개 업체 29개 노선, 346대가 운행을 중단할 가능성이 있다.
이에 시는 정상 운행 시내버스 16개 노선 188대와 마을버스 78개 노선 289대를 활용한 집중 배차 및 증회 운행을 추진하고 전세·관용 버스 등 대체교통수단을 확보해 투입할 계획이다.
오후석 제2부시장은 "버스 파업에 따른 시민 불편을 최소화하기 위해서는 관계부서 간 긴밀한 협조와 신속한 현장 대응이 중요하다"라며 "각 구청과 동에서는 파업노선과 대체교통수단을 정확히 숙지하고 정보취약계층과 교통취약지역 주민들까지 빠짐없이 안내해 달라"고 말했다.
skyimhan@newspim.com