추미애 지사, '지페어 코리아' 개막식 참석…"중소기업 해외 진출 지원"

AI 핵심 요약beta
- 추미애 경기도지사가 29일 고양 킨텍스 지페어 코리아 개막식에 참석했다
- 지페어 코리아에는 480여 개 기업이 600여 개 부스로 참여했다
- 추 지사는 전시 제품을 살펴보고 중소기업의 수출 확대를 격려했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[고양=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기도는 추미애 경기도지사가 29일 고양시 킨텍스에서 열린 국내 중소기업의 해외시장 진출을 지원하는 '지페어 코리아 2026' 개막식에 참석해 기업인들을 격려했다고 밝혔다.
1999년 수원체육관에서 85개 기업의 참여로 시작해 올해 29회째를 맞은 지페어 코리아 행사에는 480여 개 기업이 600여 개 부스 규모로 참여해 운영된다.
전시회는 뷰티·푸드·리빙·테크 등 4개 품목관으로 구성됐다. K-뷰티와 K-푸드를 비롯한 다양한 소비재 제품을 선보이며, 해외 바이어와 국내 유통 관계자 등을 대상으로 수출 및 구매 상담도 진행된다.
이날 개막식에는 추 지사를 비롯해 고은정 경기도의회 부의장, 김태형 경기도의회 미래과학협력위원회 위원장, 차와돌 니파타논 주한태국대사관 대사 대리, 참가기업 관계자와 바이어 등 200여 명이 참석한 것으로 알려졌다.
추 지사는 이날 개막식에서 한 중소기업인이 자신의 제품을 간절하게 설명하던 일화를 소개하며 "좋은 제품 하나를 세상에 내놓기까지 수없이 고치고 시험하고 다시 만드는 시간이 필요했을 것"이라며 "지페어가 그 간절함에 응답하는 좋은 계기가 되길 기대한다"고 전했다.
이어 "중소기업은 어렵사리 제품을 완성하더라도 누군가에게 알리고 어디에 팔아야 할지 또 다른 벽을 마주하게 된다"며 "자금과 인력을 마련하는 일, 새로운 거래처의 문을 두드리는 일도 결코 쉽지 않다"고 했다.
그러면서 "오늘 이 자리가 중소기업 제품이 제대로 평가받고 오늘의 상담이 내일의 계약과 첫 거래로 이어지는 새로운 기회가 되길 진심으로 응원한다"고 말했다.
추 지사는 개막식에 이어 우수제품을 한자리에서 소개하는 '어워즈존'을 둘러보며 전시 제품의 특징과 경쟁력을 확인했으며 기업 부스에서는 재활용 소재로 제작한 업사이클링 가방을 살펴봤다.
또한 인공지능 기반 눈 건강 자가진단 키오스크를 체험하는 등 기업인들과 소통했다.
'지페어 코리아 2026'은 오는 31일까지 킨텍스 제1전시장 4·5홀에서 열리며 자세한 사항은 지페어 코리아 누리집에서 확인할 수 있다.
asj7376@newspim.com