사천경찰서, 정신질환자 위기 대응 협력체계 강화…입원 절차 신속화

AI 핵심 요약beta
- 사천경찰서는 29일 지역 정신의료기관들과 정신응급 대응 간담회를 열었다
- 경찰과 의료기관은 고위험 정신질환자 보호를 위한 입원 지원체계를 구축했다
- 참석자들은 상황 정보를 공유하고 신속한 의료 연계와 협업을 강화하기로 했다
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시민 안전 보장 위한 합의 도출
[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 정신질환자 위기 상황에 대응하기 위해 경찰과 지역 정신의료기관이 협력체계 강화에 나섰다.
경남 사천경찰서는 29일 경남도립정신병원, 사천동희병원, 삼천포한마음병원 관계자들과 간담회를 열고 정신응급 대응 방안을 논의했다고 밝혔다.
이번 간담회는 정신질환으로 인한 위기 상황에서 경찰과 의료기관의 공동 대응을 강화하고 자해나 타해 위험이 있는 고위험군을 조기에 보호하기 위해 마련됐다.
참석자들은 정신응급 상황이 발생했을 때 신속하게 입원 절차를 진행할 수 있도록 '정신응급 적극 입원 지원체계'를 구축하기로 했다. 이를 위해 상황 정보를 공유하고 경찰과 의료기관 간 협조를 강화하기로 뜻을 모았다.
정신응급 상황에서는 자해·타해 위험과 긴급성이 확인될 경우 의사와 경찰관의 동의를 거쳐 응급입원이 이뤄질 수 있다. 응급입원은 통상 공휴일을 제외한 3일 이내 절차로 진행되며 이후 전문의 판단에 따라 계속 입원 여부가 결정된다.
송태훈 사천경찰서장은 이날 의료기관 실무진에게 감사장을 전달했다.
송 서장은 "정신질환자의 적절한 치료와 신속한 의료 연계는 시민 안전을 지키는 데 중요한 역할을 한다"며 "유관기관과 협업을 지속해 시민들이 안전한 일상을 누릴 수 있도록 하겠다"고 말했다.
m25322532@newspim.com