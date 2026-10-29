세종시의회 경제문화위, 농업기술센터 현안 점검

AI 핵심 요약beta
- 세종시의회 경제문화위원회가 29일 농업기술센터를 방문해 시설 운영을 점검했다
- 위원들은 토양검정실·가공센터 등 주요 시설과 사업 추진 현황을 살폈다
- 현장 애로사항을 공유하고 농업 분야 개선 과제와 발전 방향을 논의했다
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[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시의회 경제문화위원회가 농업기술센터의 주요 시설 운영 현황과 현안 사업을 점검하고 농업 분야 개선 과제와 발전 방향을 논의했다.
29일 시의회에 따르면 경제문화위원회는 이날 세종시 농업기술센터를 방문해 토양검정실과 가공센터, 임대사업소, 미생물배양센터 등 주요 시설을 둘러보고 사업 추진 상황을 살폈다.
이번 방문은 위원회 소관 기관의 시설 운영 실태와 주요 사업 현황을 직접 확인하고 현장에서 제기되는 개선 과제를 정책과 예산에 반영하기 위해 마련됐다.
위원들은 이날 정부세종컨벤션센터에서 열린 '2026년 제8회 창의융합교육축제' 개막식에 참석해 체험·전시 프로그램을 참관한 뒤 농업기술센터를 찾았다.
농업기술센터에서는 시설별 주요 기능과 운영 현황을 확인하고 관계자들과 현안 사업 및 추진 과정에서의 애로사항을 공유했다. 이어 사업의 실효성을 높이기 위한 개선 필요 사항과 향후 농업 발전 방안에 대해 의견을 나눴다.
김효숙 원장은 "현장을 직접 찾아 시설 운영 현황을 확인하고 관계자들의 의견을 듣는 것은 실질적인 개선 방안을 마련하는 데 중요하다"며 "앞으로도 현장 중심의 의정활동을 통해 농업 분야 주요 현안을 꼼꼼히 점검하고, 필요한 사항이 정책과 예산에 반영될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com