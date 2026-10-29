부산시의회, 학교별 지역현안 논의…대학생 모의의회 경연대회

AI 핵심 요약beta
- 부산시의회는 30일 대학생 모의의회 경연대회를 개최했다
- 부산지역 7개 대학 학생 90명이 지역 현안을 토론했다
- 미분양주택과 물류허브, 청년정착 등 정책을 논의했다
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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = "오늘만큼은 학생이 아니라 부산의 미래를 논하는 의원입니다."
부산시의회는 오는 30일 시의회 대회의실에서 '2026년 부산시의회 대학생 모의의회 경연대회'를 개최한다고 29일 밝혔다.
대회에는 부산지역 7개 대학 학생 90명이 참가한다. 학생들은 대학별로 지역 현안을 선정해 실제 상임위원회 회의와 같은 방식으로 토론한다.
논의 의제는 미분양주택 해소와 건설·주택시장 활성화, 문화콘텐츠 산업의 지속 가능한 발전, 글로벌 물류허브 조성을 위한 트라이포트 육성·지원 등이다.
사상스마트시티 활성화와 산업 전환 지원, 여성 안전정책 강화와 피해자 중심 지원체계 구축, 사직야구장 북항 이전·재구축, 청년인재 정착 지원 조례 제정 추진 방안도 의제로 다뤄진다.
참가 학생들은 의제 선정부터 시나리오 작성과 역할 연습까지 준비 과정을 직접 맡았다. 실제 상임위원회 회의를 방청하고 멘토 의원의 자문을 받아 발표 내용을 다듬었다.
시상은 단체와 개인 부문으로 나눠 이뤄진다. 단체 부문에서는 대상 1팀, 최우수상 1팀, 우수상 5팀을 선정한다. 개인 부문에서는 대상 1명, 최우수상 7명, 우수상 7명, 장려상 7명에게 상을 수여한다.
강무길 의장은 "청년들의 지역과 지방자치에 대한 관심을 높여온 만큼 학생들의 제안이 정책에 반영될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com