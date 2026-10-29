창원시, 유튜브 실버버튼 수상 기념…시민과 함께하는 경품 이벤트

AI 핵심 요약beta
- 창원시는 29일 유튜브 구독자 10만 명을 달성했다
- 특례시 최초 실버버튼 기념 구독·댓글 이벤트를 진행했다
- 다음달 13일까지 참여자 110명에게 누비전을 지급한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
시민 참여 '끼루' 이벤트 진행
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시가 유튜브 구독자 10만 명을 맞아 시민과 구독자 성원에 보답하기 위해 경품을 제공한다.
시는 공식 유튜브 채널 '추천창원'이 구독자 10만 명을 달성해 특례시 최초로 유튜브 실버버튼을 받은 것을 기념해 다음달 13일까지 구독·댓글 이벤트를 진행한다고 29일 밝혔다. 이번 이벤트는 '끼루와 함께 10만을 뛰어넘자!'라는 주제로 진행된다.
참여자는 이벤트 페이지에서 창원시 캐릭터 끼루를 활용한 게임을 완료한 뒤 추천창원 구독과 기념 영상 댓글 작성을 인증하면 된다. 경품은 추첨을 통해 누비전 10만 원권 10명, 1만 원권 100명 등 총 110명에게 지급된다.
기념 영상에는 실버버튼 모양 소품을 들고 거리와 공원 등을 찾아 시민에게 감사 인사를 전하는 장면이 담겼다. 실버버튼은 시청 동편에 전시할 계획이다.
강기윤 시장은 "실버버튼은 시민과 구독자가 함께 만든 성과로 '시민이 먼저, 행복한 창원'을 만들어 가겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com