부산 미래해양산업 연구회, 해양정책 연구 착수…분야별 정책 체계 구축

AI 핵심 요약beta
- 부산시의회 미래해양산업 연구회가 28일 해양정책 연구용역 착수보고회를 열었다
- 연구회는 해양산업·항만물류 등 분야별 정책 연계방안을 마련한다
- 연구 성과를 조례·예산·정책 제안에 반영해 해양경제 활성화를 추진한다
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해양 경쟁력 강화 정책 우선순위 제시
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시의회가 해양수도 실현을 위한 정책과 해양경제 활성화 방안 마련에 나섰다.
부산시의회 의원연구단체인 '부산 미래해양산업 연구회'는 지난 28일 시의회 의원회관 지하 1층 회의실에서 '부산 해양수도 실현을 위한 미래 해양정책 및 해양경제 활성화 방안 연구' 정책연구용역 착수보고회를 개최했다고 29일 밝혔다.
'부산 미래해양산업 연구회'는 김은명 대표의원을 비롯해 윤태한·강주택·강영두·김동하·이용운·채창섭 의원 등 총 7명으로 구성돼 있다.
연구회는 해양산업, 항만·물류, 해양관광·문화, 해양공간, 인재양성 등 분야별 정책을 동일한 기준으로 정리하는가 하면 관련 사업과 추진기관 간 연계구조도 분석해 정책 간 협력체계를 강화할 방침이다.
개별 사업을 부산의 해양 경쟁력 강화라는 목표와 연결하고 해양경제 활성화에 필요한 정책 우선순위를 제시할 예정이다.
보고회에는 연구회 소속 의원과 부산시 해양수도정책 관련 부서 관계자, 연구진 등이 참석했다. 연구수행기관인 헤이븐주식회사 오우진 대표는 연구 추진계획을 설명한 뒤 참석자들과 질의응답을 진행했다.
연구회는 해양수도 부산의 정책 방향과 해양경제 활성화 방안 연구와 전문가 간담회와 정책포럼, 주요 해양정책 현장 방문 등 정책과제를 발굴하고 연구 성과를 의정활동에 연계한다.
김은명 대표의원은 "이번 연구로 해양정책 간 연계방안과 우선과제를 발굴하고 그 성과를 조례와 예산, 정책 제안에 반영해 부산의 해양 경쟁력을 높이겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com