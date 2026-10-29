울산시, 코리아 그랜드 페스티벌 맞아 최대 23% 환급

AI 핵심 요약beta
- 울산시는 29일 다음달 1~15일 지역화폐 행사를 했다
- 울산페이 환급률을 최대 18%, 플랫폼 이용 시 23%로 확대했다
- 울산몰 1만원·울산페달 7000원 쿠폰을 선착순 제공한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
울산페달·울산몰 쿠폰 제공
[울산=뉴스핌] 박성진 기자 = 소비 축제 기간 지역화폐와 공공 플랫폼 이용자를 대상으로 환급률과 할인 혜택이 확대된다.
울산시는 '2026 코리아 그랜드 페스티벌'에 맞춰 다음달 1일부터 15일까지 울산페이 특별 할인과 울산페달·울산몰 소비진작 행사를 진행한다고 29일 밝혔다.
행사 기간 울산페이 결제 이용자는 기존 13% 환급에 5%를 추가해 모두 18%를 돌려받는다. 월 환급 한도는 결제액 50만 원이며, 관련 예산이 소진되면 행사가 조기 종료될 수 있다.
착한가격업소에서 울산페이로 결제하거나 울산페달·울산몰을 이용하면 5% 추가 환급이 적용된다. 이에 따라 이용자는 최대 23%의 환급 혜택을 받을 수 있다.
울산페달과 울산몰에서는 할인쿠폰 행사도 마련된다. 울산페이 판촉 정보 수신에 동의한 회원을 대상으로 울산몰 1만 원, 울산페달 7000원 할인쿠폰을 각각 제공한다.
쿠폰은 각 애플리케이션에서 선착순으로 내려받을 수 있다. 1인당 플랫폼별 1매로 제한되며, 2만 원 이상 결제할 때 사용할 수 있다. 쿠폰 역시 예산이 소진되면 지급이 중단된다.
'2026 코리아 그랜드 페스티벌'은 10월 29일부터 11월 15일까지 열린다. 시는 이번 행사가 지역 내 소비를 늘리고 소상공인 매출과 골목상권 회복에 도움이 될 것으로 보고 있다.
psj9449@newspim.com