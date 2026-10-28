[프로배구] IBK, 신인 전체 1순위 '재미교포' 오드리 박 지명…지명률 28.07% 역대 최저

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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=재미교포 오드리 박(24·한국명 박혜린)이 프로배구 신인선수 드래프트 전체 1순위로 IBK기업은행에 지명됐다.

전체 1순위 지명권을 얻은 IBK 기업은행은 28일 서울 강서구 메이필드호텔에서 열린 2026~2027 KOVO 여자 신인선수 드래프트에서 세터 오드리 박을 선택했다.

[서울=뉴스핌] 세터 오드리 박은 28일 서울 강서구 메이필드호텔에서 열린 2026~2027 KOVO 여자 신인선수 드래프트에서 1순위 지명권을 얻은 IBK기업은행의 선택을 받았다. [사진=KOVO] 2026.10.28 willowdy@newspim.com

2005년 개막한 후 프로배구에서 외국 국적 선수가 신인선수 드래프트에서 지명을 받은 건 처음이다.

오드리 박은 미국 로스앤젤레스 캘리포니아대학교(UCLA) 배구부에서 주전 세터로 활약했고, 지난 시즌엔 미국 메이저리그배구(MLV) 콜럼버스 퓨리에서 뛰었다. 당장 V리그에서 즉시 전력으로 활용할 수 있다는 평가를 받는다.

세터 전력이 상대적으로 떨어진다는 평가를 받는 IBK기업은행 입장에선 최상의 선택이라는 평가다.

이어 김미주(중앙여고, 세터)는 전체 2순위로 SOOP의 지명을 받았고, 18세 이하(U-18) 국가대표 출신 정가영(일신여상, 공격수)과 유다은(근영여고, 공격수)은 각각 3,4순위로 현대건설과 한국도로공사에 지명됐다.

트레이드로 5순위, 6순위 지명권을 확보한 정관장은 김아중(청수고, 공격수)과 오세인(중앙여고, 공격수)을 뽑았다.

SOOP 박은서의 친동생이자 전 배구 국가대표 어연순 심판위원의 딸인 박은빈(선명여고, 공격수)은 7순위로 GS칼텍스에 지명됐다.

[서울=뉴스핌] 2026~2027 KOVO 여자 신인선수 드래프트 1순위에 지명을 받은 선수들. [사진=KOVO] 2026.10.28 willowdy@newspim.com

드래프트 지명 순서는 지난 시즌 최종 순위 역순으로 한 확률 추첨으로 결정된다. 총 100개 구슬 중 구단별로 다른 색을 구슬을 확률별로 넣고 뽑는 방식이다. 정관장 35개, SOOP 30개, IBK기업은행 20개, 흥국생명 8개, 현대건설 4개, 한국도로공사 2개, GS칼텍스 1개의 구슬을 넣고 추첨했다.

IBK기업은행이 20%의 확률을 뚫고 1순위에 당첨됐다. 2순위 지명권은 SOOP, 3순위는 현대건설, 4순위는 한국도로공사, 5순위는 정관장, 6순위는 흥국생명, 7순위는 GS칼텍스가 받았다.

정관장은 지난 4월 흥국생명에 표승주와 신인선수 2라운드 지명권을 내주고 1라운드 지명권을 받아 이번 드래프트에서 1순위 선발 확률이 43%에 달했으나 5, 6순위 선발권에 그쳤다.

이번 드래프트는 고교 졸업 예정 선수 50명, 대학 재학 선수 6명, 해외동포 선수 1명 등 총 57명이 참가했으며 수련선수를 포함해 총 16명이 지명돼 지명률 28.07%에 그쳤다. 이는 역대 최저 수치로, 이전까지는 2020-2021시즌 33.33%가 가장 낮았다.

현대건설은 이번 드래프트에서 단 한 명의 선수만 선발했다.

[서울=뉴스핌] KOVO 신인 드래프트에 지명된 선수들. [사진=KOVO] 2026.10.28 willowdy@newspim.com

신인 지명 선수 연봉은 1라운드 4500만원~5500만원, 2라운드 3500만원~4500만원, 3라운드 3500만원, 4라운드 이하 3000원, 수련선수 2300만원을 지급한다.

드래프트에 참가할 예정이었던 캐나다 온타리오 테크대학 소속 공격수 애너벨 박(한국명 박주은)은 신청을 취소했다.

한편 한국배구연맹(KOVO)은 지난해 12월 제22기 제3차 이사회에서 이번 시즌부터 외국국적동포 선수의 신인선수 드래프트 참가를 허용하기로 의결했다. 부모 중 최소 1명이 과거 대한민국 국적을 보유했거나 현재 대한민국 국적자의 자녀로서 외국 국적을 보유한 선수는 신인선수 드래프트에 참가할 수 있도록 규정을 개정했다.

다만 해당 규정으로 선발된 외국국적동포 선수는 V리그 입단 후 6년 이내 대한민국 국적을 취득해야 한다. 또, 각 팀은 외국국적동포선수를 시즌별 1명 선발할 수 있고, 최대 2명 보유할 수 있다.

willowdy@newspim.com