[PO] KIA 이범호 감독, '불펜 예고' 삼성 원태인 경계..."나오지 못하게 만들어야"

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 프로야구 KIA 타이거즈 이범호 감독이 삼성 라이온즈 선발투수 원태인의 불펜 등판 가능성을 경계했다. 원태인이 마운드에 오를 기회조차 만들지 않는 것이 플레이오프(PO·5전 3선승제) 2차전의 중요한 과제라고 강조했다.

KIA는 27일 오후 6시 30분 대구삼성라이온즈파크에서 삼성과 2026 신한 SOL KBO 포스트시즌 PO 2차전을 치른다.

[서울=뉴스핌] KIA 이범호 감독이 27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 2026 신한 SOL KBO 포스트시즌 플레이오프 2차전 삼성과의 경기를 앞두고 인터뷰를 하고 있다. [사진=KIA 타이거즈] 2026.10.27 football1229@newspim.com

KIA는 전날 1차전에서 삼성을 5-1로 제압하며 한국시리즈 진출에 유리한 고지를 점했다. 반면 1차전을 내준 삼성은 이날 패할 경우 시리즈 전적 2패로 몰리게 된다.

삼성 박진만 감독은 2차전에서 원태인을 불펜으로 활용할 가능성을 열어뒀다. 삼성은 김재윤의 부상으로 기존 마무리투수를 활용할 수 없는 상황이다. 박 감독은 경기 후반 접전에서 확실하게 리드를 지킬 카드로 원태인을 낙점했다.

이에 이 감독은 경기 전 "김재윤이 빠져 있고 이승민과 배찬승이 어제 던졌기 때문에 삼성도 그런 생각을 할 수 있을 것이라고 봤다"고 말했다.

이어 "삼성은 오늘 경기를 어떻게 풀어가느냐에 따라 3, 4차전의 의미가 크게 달라질 수 있다"며 "오늘 어떻게든 이기는 상황이 나온다면 원태인을 투입할 수도 있을 것"이라고 내다봤다.

이 감독은 원태인이 등판하는 상황 자체를 만들지 않고자 한다. 이 감독은 "원태인이 올라오면 우리가 지고 있거나 대등한 경기를 하고 있다는 의미일 것"이라며 "원태인이 나오지 못하게 만드는 게 가장 중요하다"고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 삼성의 원태인이 27일 열리는 PO 2차전에서 불펜 대기한다. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.10.27 wcn05002@newspim.com

KIA가 경기 초반부터 앞서 나가 삼성의 불펜 운용 계획을 흔들어야 한다는 판단이다. 이를 위해 KIA는 이날 삼성 선발 아리엘 후라도를 상대로 타순에 변화를 줬다.

이 감독은 박재현(좌익수)-이호연(지명타자)-김도영(3루수)-해럴드 카스트로(1루수)-나성범(우익수)-김선빈(2루수)-한준수(포수)-하주석(유격수)-김호령(중견수) 순으로 선발 라인업을 구성했다.

특히 후라도를 상대로 통산 5타수 3안타를 기록한 이호연을 2번 지명타자로 기용했다. 2시즌 동안 후라도 상대 9타수 4안타를 기록한 김호령도 선발 명단에 복귀하며 상위 타선과 하위 타선에 변화를 줬다.

[서울=뉴스핌] KIA 내야수 이호연. [사진=KIA 타이거즈] 2026.10.27 football1229@newspim.com

이 감독은 "이호연이 후라도의 공을 잘 친 몇 안 되는 선수였다"며 "1, 2번 타순이 중요할 것 같아서 박재현과 이호연을 앞쪽에 배치했다"고 설명했다.

KIA는 1차전에서 네일이 헤드샷으로 퇴장당하는 변수를 겪었지만 불펜진의 호투로 승리를 지켰다. 삼성이 원태인까지 불펜에 대기시키며 반격을 준비하는 가운데 KIA가 경기 초반 주도권을 잡아 상대의 승부수를 봉쇄할 수 있을지가 관건이다.

football1229@newspim.com