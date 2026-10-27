[PO] 좌익수 최형우 카드 꺼낸 삼성 박진만 감독 "수비 저평가할 선수 아니다"

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = "최형우가 그렇게 저평가될 선수는 아니다. 수비에 대해 이야기가 많이 나오는데 한번 지켜보시라."

삼성 박진만 감독이 최형우의 좌익수 수비를 둘러싼 우려에 강한 신뢰를 드러냈다. 플레이오프(PO·5전3선승제) 첫 경기에서 단 2안타에 그친 타선을 살리기 위해 최형우를 선발 좌익수로 기용하면서도 수비에 대한 걱정은 크지 않다고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 삼성의 최형우가 27일 열리는 PO 2차전에서 좌익수로 선발 출전한다. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.10.27 wcn05002@newspim.com

박 감독은 27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 KIA와의 2026 신한 SOL KBO리그 포스트시즌 PO 2차전을 앞두고 최형우의 선발 기용 배경을 설명했다.

삼성은 이날 김지찬(중견수)-박승규(우익수)-구자욱(지명타자)-르윈 디아즈(1루수)-최형우(좌익수)-김영웅(3루수)-강민호(포수)-류지혁(2루수)-이재현(유격수) 순으로 선발 라인업을 구성했다. 선발투수는 아리엘 후라도다.

가장 눈에 띄는 변화는 최형우의 좌익수 선발 출전이다. 전날(26일) 1차전에서 벤치를 지켰던 최형우가 5번 타자로 중심타선에 합류했다. 반면 1차전에서 4타수 무안타에 그쳤고 수비에서도 송구 실책을 범했던 김성윤은 선발 명단에서 제외됐다. 박승규가 좌익수에서 우익수로 이동했다.

박 감독은 "어제 타선이 무기력한 모습이었다. 공격력을 극대화하기 위해 경험이 많고 경기 흐름을 바꿔줄 수 있는 능력을 갖춘 최형우를 라인업에 넣게 됐다"라고 밝혔다.

삼성은 26일 열린 PO 1차전에서 KIA에 1-5로 패했다. 선발 크리스 페덱이 4.2이닝 5실점으로 무너진 가운데 타선은 단 2안타에 그쳤다.

김지찬과 김영웅이 안타를 하나씩 기록한 것이 전부였다. 중심타선에 배치된 구자욱과 디아즈도 무안타로 침묵하면서 좀처럼 추격 기회를 만들지 못했다.

[서울=뉴스핌] 삼성의 최형우가 27일 열리는 PO 2차전에서 좌익수로 선발 출전한다. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.10.27 wcn05002@newspim.com

당초 박 감독은 수비 안정을 위해 최형우를 선발 라인업에서 제외했다. 왼쪽 햄스트링 부상에서 회복 중인 구자욱이 외야 수비를 소화하기 어려워 지명타자로 출전해야 했기 때문이다. 이에 따라 최형우를 벤치에 대기시키고 수비력이 좋은 박승규를 좌익수로 기용했다.

그러나 타선이 극심한 빈공에 시달리면서 최형우를 대타로 투입할 기회조차 없었다. 박 감독은 1차전 패배 후 "주자가 모여야 최형우 카드를 쓸 수 있는데 그런 기회가 없었다"라며 타선 변화를 예고했다.

결국 하루 만에 공격력 강화를 선택했다. 다만 최형우의 외야 수비는 변수로 꼽힌다. 최형우는 과거 좌익수로 오랜 기간 활약했지만 나이가 들면서 지명타자 출전 비중이 압도적으로 높았다. 올 시즌에도 좌익수로 출전한 경기는 6경기, 수비 이닝은 43이닝에 불과하다.

포스트시즌에서 외야 수비에 나서는 것도 KIA 소속이었던 2018년 넥센과 와일드카드 결정전 이후 8년 만이다. 43세의 베테랑에게 익숙하지 않은 외야 수비를 맡기는 만큼 수비 범위와 타구 판단 등에 대한 우려가 나올 수밖에 없다.

하지만 박 감독의 생각은 달랐다. 그는 "최형우가 그동안 준비를 잘했고 경험도 많다. 오늘 선발인 후라도가 땅볼 유도가 많은 투수라는 점도 고려했다"라며 "무엇보다 우선적으로 공격력을 극대화해야 한다고 생각했다"라고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 삼성의 최형우가 27일 열리는 PO 2차전에서 좌익수로 선발 출전한다. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.10.27 wcn05002@newspim.com

이어 최형우의 수비력에 대한 질문이 나오자 "최형우가 그렇게 저평가될 선수는 아니다. 수비에 대해 이야기가 많이 나오는데 한번 지켜보시라"라며 강한 믿음을 드러냈다.

최형우 본인은 외야 수비에 대한 부담감을 나타낸 적이 있지만 박 감독은 이를 크게 걱정하지 않았다. 박 감독은 "본인은 그렇게 이야기하는데 '지금은 네가 필요할 때다'라고 말했다"라며 "겉으로는 그렇게 말하지만 속으로는 굳게 준비를 잘하고 있을 것이라고 생각한다"라고 미소를 지었다.

이날 경기장에 불고 있는 강한 바람도 변수다. 대구 삼성라이온즈파크에는 초속 5m 안팎의 바람이 불고 있다. 외야로 높게 뜬 타구의 낙구 지점이 달라질 수 있어 평소보다 세심한 수비가 필요한 상황이다.

특히 오랜만에 좌익수로 선발 출전하는 최형우에게는 적지 않은 부담이 될 수 있다. 그러나 박 감독은 이 부분까지 미리 대비했다고 설명했다. 그는 "바람에 대한 부분도 훈련할 때 최형우와 개인적으로 이야기를 나눴다"라며 "그런 점을 의식하면서 수비 위치를 잡고 있을 것"이라고 말했다.

[서울=뉴스핌] 삼성의 최형우가 27일 열리는 PO 2차전에서 좌익수로 선발 출전한다. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.10.27 wcn05002@newspim.com

박 감독이 최형우에게 이처럼 강한 신뢰를 보내는 이유는 분명하다. 삼성에 지금 가장 필요한 것은 득점이기 때문이다. 1차전에서 삼성은 KIA 선발 제임스 네일과 불펜진을 상대로 단 1점밖에 뽑지 못했다. 구자욱과 디아즈가 침묵했고, 김영웅의 적시타를 제외하면 이렇다 할 득점 기회조차 만들지 못했다.

이러한 상황에서 최형우는 삼성 타선에 무게감을 더할 수 있는 카드다. 풍부한 경험과 장타력을 갖춘 베테랑이 중심타선에 합류하면서 상대 투수에게 가할 압박도 커질 수 있다. 삼성으로서는 수비에서 발생할 수 있는 부담을 감수하더라도 최형우의 방망이에 기대를 걸 수밖에 없는 상황이다.

특히 이날 경기는 시리즈의 향방을 가를 중요한 승부다. 삼성은 이미 1차전을 내준 상태다. 2차전마저 패한다면 2연패를 안고 광주 원정에 나서야 한다. 박 감독 역시 전날 "2차전까지 넘겨주면 시리즈가 어려워진다. 어떻게든 승리하겠다"라고 강조했다.

수비 안정에 무게를 뒀던 1차전과 달리 2차전에서는 공격력 강화를 선택한 박 감독이다. 그 중심에는 최형우가 있다. 수비에 대한 우려가 적지 않지만 박 감독은 오히려 베테랑의 경험과 준비 과정을 믿고 있다.

wcn05002@newspim.com