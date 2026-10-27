[PO] "김도영 피하면 카스트로가"...삼성 박진만 감독의 KIA 중심타선 경계령

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = "김도영을 피해 가면 카스트로가 워낙 컨디션이 좋다. 그런 부분까지 염두에 두고 준비해야 한다."

삼성 박진만 감독이 KIA 중심타선에 대한 경계심을 드러냈다. 플레이오프(PO·5전3선승제) 첫 경기에서 김도영과 해럴드 카스트로에게 무너진 삼성은 2차전에서 상대 중심타선을 어떻게 막아내느냐가 반격의 관건이 될 전망이다.

[서울=뉴스핌] KIA의 김도영이 26일 열린 삼성과의 PO에서 3출루를 기록했다. [사진 = KIA 타이거즈] 2026.10.26 wcn05002@newspim.com

박 감독은 27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 KIA와의 2026 신한 SOL KBO리그 포스트시즌 PO 2차전을 앞두고 KIA 타선 공략법과 선발 아리엘 후라도의 투구 전략을 설명했다.

삼성은 전날(26일) 열린 1차전에서 KIA에 1-5로 패했다. 선발 크리스 페덱이 4.2이닝 5실점으로 무너진 가운데 타선도 단 2안타에 그치며 힘없이 첫 경기를 내줬다.

특히 KIA의 중심타선에 고전했다. 3번 김도영과 4번 카스트로, 5번 나성범으로 이어지는 타선이 삼성 마운드를 집중적으로 공략했다. 김도영은 3타수 2안타 1볼넷 2득점 1도루를 기록했고, 카스트로는 4타수 3안타 1홈런 3타점 2득점으로 맹활약했다. 나성범도 3타수 1안타 1타점을 보탰다. 세 타자가 합작한 기록은 10타수 6안타 4타점 4득점이다. KIA가 기록한 7안타 가운데 6개가 중심타선에서 나왔다.

삼성으로서는 김도영과의 승부부터 쉽지 않았다. 1회초 2사 주자 없는 상황에서 페덱은 김도영에게 볼넷을 내줬다. 김도영은 곧바로 2루를 훔쳤고, 카스트로가 적시타를 때려내며 선취점을 올렸다. 이어 나성범의 적시 2루타까지 터지면서 삼성은 1회부터 2점을 내줬다.

3회에도 비슷한 장면이 반복됐다. 김도영이 2사 후 안타로 출루하자 카스트로가 좌측 담장을 넘기는 투런 홈런을 터뜨렸다. 김도영의 출루가 곧바로 실점으로 이어진 셈이다.

[서울=뉴스핌] KIA의 카스트로가 26일 열린 삼성과의 PO에서 홈런을 기록했다. [사진 = KIA 타이거즈] 2026.10.26 wcn05002@newspim.com

김도영을 피한다고 해결되는 상황이 아니라는 게 문제다. 김도영을 볼넷으로 내보내더라도 뒤에는 타격감이 절정에 오른 카스트로가 기다리고 있다.

박 감독 역시 이 같은 고민을 숨기지 않았다. 그는 "후라도는 본인이 알아서 승부하는 스타일이다. 전력 분석 파트에서도 상대 타자들을 어떻게 상대해야 하는지 충분히 이야기했을 것"이라며 "불펜이 가동됐을 때 필요하다고 판단되면 벤치에서 개입할 수 있다"라고 설명했다.

이어 "김도영을 피해 가면 어제처럼 카스트로가 워낙 컨디션이 좋다. 그런 부분까지 염두에 두면서 준비해야 하지 않을까 생각한다"라고 말했다.

김도영을 상대로 무리하게 승부하다 장타를 허용하는 것도 위험하지만, 볼넷으로 내보내 카스트로에게 득점 기회를 만들어주는 것 역시 부담스럽다는 의미다.

실제로 KIA는 이번 가을야구에서 김도영을 중심으로 공격 흐름을 만들어가고 있다. 김도영은 LG와의 준플레이오프(준PO·5전3선승제)에서 홈런 3개와 8타점을 기록하며 시리즈 최우수선수(MVP)에 올랐다.

삼성 역시 김도영의 장타력을 경계했지만 1차전에서는 출루 자체를 막지 못했다. 여기에 카스트로가 해결사 역할을 완벽하게 수행하면서 삼성의 계산이 어긋났다.

[서울=뉴스핌] KIA 김도영이 지난 26일 대구 삼성전에서 도루하고 있다. [사진=KIA 타이거즈] 2026.10.27 willowdy@newspim.com

2차전 선발 후라도에게는 더욱 신중한 승부가 요구된다. 후라도는 정규시즌 24경기에서 9승 3패 평균자책점 3.54를 기록했다. KIA를 상대로는 한 차례 등판해 7이닝 10피안타 7탈삼진 3실점을 남겼다.

후라도의 강점은 적극적인 승부와 땅볼 유도 능력이다. 하지만 박 감독은 단기전에서는 정규시즌과 다른 접근이 필요하다고 강조했다. 그는 "단기전에서는 실점을 최소화하는 것이 중요하다. 너무 공격적으로 승부하기보다는 상대 타자들이 비슷한 볼에 방망이가 나올 수 있도록 하는 게 중요하다"라고 밝혔다.

이어 "후라도는 공격적으로 승부한다는 인식이 강하기 때문에 KIA 타자들도 적극적으로 대처할 것"이라며 "그런 상황에서 볼 같은 스트라이크를 얼마나 던져주느냐가 관건"이라고 짚었다.

특히 긴 이닝을 소화하는 것보다 실점을 줄이는 데 집중해 달라고 주문했다. 박 감독은 "긴 이닝보다는 효율적으로 던져야 한다. 5이닝이라도 최소 실점으로 가는 게 단기전에서는 더 중요하다"라며 "7이닝 3실점보다는 5이닝 무실점이 더 중요하다"라고 강조했다.

마운드뿐 아니라 삼성 타선에도 해결해야 할 과제가 있다. 삼성은 이날 최형우를 5번 타자 겸 좌익수로 선발 기용하며 공격력 강화에 나섰다. 구자욱과 르윈 디아즈, 최형우, 김영웅 등 좌타자들이 중심타선을 구성한다.

[서울=뉴스핌] KIA의 이의리가 26일 열린 PO 1차전에서 삼성 타선을 1.1이닝 무실점으로 묶었다. [사진 = KIA 타이거즈] 2026.10.27 wcn05002@newspim.com

그러나 KIA에는 좌완 이의리가 버티고 있다. 이의리는 1차전에서 1.1이닝을 퍼펙트로 막아내며 삼성의 추격을 차단했다. 좌타자가 많은 삼성 중심타선을 상대로 2차전에서도 중요한 역할을 맡을 가능성이 높다.

박 감독은 "이의리가 우리 좌타자들로 이뤄진 중심타선에 맞춰 나올 것"이라며 "결국 우리 타선에서 왼손 타자들이 쳐줘야 한다"라고 강조했다. 이어 "이의리를 무너뜨려야 이길 수 있는 상황이 된다. 중심타자들이 어떻게 해서든 해결해줘야 한다"라고 분발을 촉구했다.

1차전에서 삼성은 KIA 중심타선에 4타점을 허용한 반면 구자욱과 디아즈를 비롯한 주축 타자들이 침묵했다. 상대 중심타선은 득점 기회를 살렸고, 삼성 중심타선은 기회조차 제대로 만들지 못했다.

박 감독이 2차전에서 요구하는 것은 명확하다. 후라도가 KIA 중심타선의 출루와 장타를 최소화하고, 삼성 타자들은 상대 불펜의 핵심인 이의리를 넘어야 한다는 것이다.

삼성은 2차전까지 패하면 2연패를 안고 광주로 향해야 한다. 반격을 위해서는 전날과 다른 경기 내용이 필요하다. 김도영을 피하면 카스트로가 기다리고, 삼성의 좌타자들이 반격에 나서면 이의리가 버티고 있다. 박진만 감독이 마주한 두 가지 숙제를 해결할 수 있을지 관심이 쏠린다.

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