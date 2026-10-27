[PO] '원태인 불펜 대기' 삼성 박진만 감독 "이기는 상황이면 무조건 투입"

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 플레이오프(PO·5전3선승제) 첫 경기를 내준 삼성이 2차전에서도 '토종 에이스' 원태인을 불펜에 대기시킨다. 박진만 감독은 접전에서 승기를 잡는다면 원태인을 주저 없이 투입하겠다며 총력전을 예고했다.

삼성은 27일 대구 삼성라이온즈파크에서 KIA와 2026 신한 SOL KBO리그 포스트시즌 플레이오프 2차전을 치른다.

[서울=뉴스핌] 삼성의 원태인이 27일 열리는 PO 2차전에서 불펜 대기한다. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.10.27 wcn05002@newspim.com

전날(26일) 1차전에서 1-5로 패한 삼성은 이날마저 패할 경우 2연패를 안고 광주 원정에 나서야 한다. 시리즈의 흐름을 되찾기 위해서는 반드시 승리가 필요한 상황이다.

이날 삼성의 선발투수는 아리엘 후라도다. 그러나 경기 전 가장 큰 관심을 모은 것은 선발이 아닌 원태인의 활용 방안이었다. 원태인은 당초 3차전 선발투수로 예정돼 있었다. 하지만 마무리 김재윤의 부상 공백이 발생하면서 박 감독은 원태인을 경기 후반 승부처에 투입할 수 있는 카드로 준비했다.

원태인은 1차전에서도 불펜에서 대기했다. 다만 삼성이 경기 초반부터 끌려간 끝에 1-5로 패하면서 등판 기회를 얻지 못했다.

박 감독은 2차전을 앞두고도 원태인의 불펜 대기 방침을 유지했다. 박 감독은 "필요하면 이기고 있을 때는 무조건 출전시키려고 한다"라며 "(원)태인이가 나간다는 것은 오늘 경기를 무조건 이겨야 한다는 전제하에 출전시키는 것"이라고 밝혔다.

단순히 경기 후반 9회에만 원태인을 투입하겠다는 구상은 아니다. 경기 중후반이라도 승리를 확정하기 위해 필요한 상황이 온다면 원태인을 조기에 마운드에 올릴 수 있다는 의미다.

[서울=뉴스핌] 삼성의 원태인이 27일 열리는 PO 2차전에서 불펜 대기한다. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.10.27 wcn05002@newspim.com

원태인은 삼성 선발진을 대표하는 국내 에이스다. 평소에는 선발 로테이션을 책임지는 투수지만 이번 시리즈에서는 팀 사정에 따라 불펜에서 중요한 아웃카운트를 잡는 역할까지 맡을 수 있다.

특히 삼성은 김재윤의 부상으로 기존 마무리투수를 활용할 수 없는 상황이다. 경기 후반 접전에서 확실하게 리드를 지킬 카드가 필요한 만큼 원태인의 역할은 더욱 중요해졌다.

다만 박 감독은 어떤 상황에서든 원태인을 투입하는 것은 아니라고 선을 그었다. 박 감독은 "크게 이기고 있다면 우리 불펜 투수들도 그 정도 점수 차는 충분히 지켜낼 수 있는 컨디션"이라며 "그런 상황까지 (원)태인이를 쓸 필요는 없다고 생각한다"라고 설명했다. 접전에서 승기를 잡으면 원태인을 투입하지만, 넉넉한 점수 차로 앞선다면 기존 불펜진에 경기를 맡기겠다는 계획이다.

이는 원태인의 향후 선발 등판 일정과도 연결된다. 원태인이 2차전에 불펜으로 등판할 경우 당초 계획했던 3차전 선발 로테이션에 변화가 불가피하다.

박 감독은 이에 대한 대안도 이미 마련했다. 그는 "(원)태인이가 오늘 출전한다면 3차전 선발은 최원태다. 3차전까지는 선발투수가 내정돼 있다"라고 밝혔다. 이어 "오늘 경기 내용을 보고 페덱이 조금 더 빨리 출전할 수도 있다. 경기 상황에 따라 이후 선발 로테이션이 바뀔 수 있을 것 같다"라고 덧붙였다.

[서울=뉴스핌] 원태인이 PO 2차전에 불펜으로 나선다면 29일 열리는 3차전에 선발 투수로 나서는 삼성의 최원태. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.10.27 wcn05002@newspim.com

삼성은 1차전에서 크리스 페덱을 선발로 내세웠지만 4.2이닝 5실점으로 기대에 미치지 못했다. 2차전에서는 후라도가 선발로 나서고, 원태인은 상황에 따라 불펜에서 승부를 마무리하는 역할을 맡는다.

만약 원태인이 이날 등판한다면 3차전은 최원태가 선발로 나서고, 이후 경기에서는 페덱의 등판 간격을 조정하는 방안까지 검토할 수 있다. 반대로 원태인이 등판하지 않는다면 당초 계획대로 3차전 선발로 나설 가능성도 남아 있다.

박 감독이 이처럼 다양한 시나리오를 준비한 것은 2차전의 중요성 때문이다. 삼성은 1차전에서 선발 페덱이 무너진 데다 타선도 단 2안타에 그치면서 힘없이 패했다. 박 감독은 경기 후 "2차전까지 넘겨주면 시리즈가 어려워진다. 어떻게든 승리하겠다"라고 강조했다.

이에 따라 2차전에서는 최형우를 5번 타자 겸 좌익수로 선발 기용하는 등 타선에도 변화를 줬다. 수비 부담을 감수하더라도 공격력을 끌어올리겠다는 선택이다.

마운드에서는 후라도의 호투를 기대하면서 접전 상황에 대비해 원태인까지 준비시켰다. 공격에서는 최형우, 마운드에서는 원태인이라는 두 가지 승부수를 동시에 꺼낸 셈이다.

[서울=뉴스핌] 삼성의 원태인이 27일 열리는 PO 2차전에서 불펜 대기한다. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.10.27 wcn05002@newspim.com

원태인을 불펜에서 활용하면 당장의 승리 가능성을 높일 수 있지만 이후 선발 로테이션을 다시 짜야 한다는 부담이 따른다. 그럼에도 박 감독은 눈앞의 2차전을 잡는 것이 우선이라는 판단을 내렸다.

삼성은 이날 승리한다면 시리즈를 1승 1패 원점으로 돌릴 수 있다. 반면 패한다면 남은 세 경기를 모두 이겨야 한국시리즈에 진출할 수 있다.

박 감독은 원태인의 투입 조건을 분명히 했다. 이길 수 있는 상황이 오면 에이스를 아끼지 않겠다는 것이다. 원태인이 실제로 불펜 마운드에 오를지는 삼성의 2차전 경기 흐름에 달렸다.

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