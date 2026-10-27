[PO] 삼성 디아즈 '눈수비'·KIA 박재현 '투혼'에서 갈린 1차전…단기전 수비의 중요성

[서울=뉴스핌] 유다연 기자=단기전에서 수비의 중요성은 늘 대두된다. 이번 플레이오프(PO·5전3선승제) 1차전도 수비에서 승패가 나뉘었다.

삼성은 지난 26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 PO 2차전에서 1-5로 패했다.

[서울=뉴스핌] (좌측부터) 삼성 디아즈, KIA 박재현.[사진=삼성 라이온즈, KIA 타이거즈] 2026.10.27 willowdy@newspim.com

이날 경기 승부는 사실상 1회 양 팀 수비에서 결정됐다. 1회 2사 2루 상황에서 카스트로의 타구가 1, 2루 사이를 뚫고 가 우전 안타로 기록됐다.

삼성 1루수 르윈 디아즈가 처리해야 했던 타구였지만, 디아즈가 타구를 잡는 듯 하더 다시 돌아섰다. 타구를 잡은 우익수 김성윤은 2루 주자였던 김도영을 홈에서 잡겠다는 급한 마음에 공을 던졌다. 포수가 잡을 수 없는 악송구가 됐고, 첫 실점으로 연결됐다.

선발이었던 페덱은 김도영을 볼넷으로 내보내기 전까지 두 타자를 연속 삼진으로 돌려세웠다. 비록 김도영을 긴 승부 끝에 볼넷으로 내보냈지만 카스트로와 침착하게 승부했던 그는 나성범에게 스트라이크존 상단에 형성되는 시속 153km의 포심 패스트볼을 내줬다. 나성범은 이 공을 그대로 쳐 좌측 파울라인을 파고드는 2루타를 만들어냈다.

1회에만 2점을 내준 페덱은 이후 3회 카스트로에게 2점포를, 4회 한준수에게 솔로포를 헌납했다. 결국 4.2이닝 5피안타(2피홈런) 2사사구 4탈삼진 5실점(5자책점)을 기록한 페덱은 5회를 채우지 못하고 강판됐다.

[서울=뉴스핌] KIA 김도영이 지난 26일 대구 삼성전에서 도루하고 있다. [사진=KIA 타이거즈] 2026.10.27 willowdy@newspim.com

경기 초반부터 기분 좋은 선취점을 기록한 KIA는 7회 1사 상황에서 바뀐 유격수 박민이 디아즈의 타구를 잡지 못하는 일명 '알까기' 실책으로 출루를 허용했다. 삼성이 기회를 맞았다. 하지만 좌익수 박재현이 실점을 막는 다이빙 캐치 호수비로 KIA 리드를 지켰다.

8회에는 선두타자로 5회 적시타를 친 삼성 김영웅이 3루 쪽으로 가는 파울타구를 만들었다. 잡기 어려운 위치였지만 김도영이 집중력을 발휘해 타구를 끝까지 쫓아가 잡아내는 호수비로 출루를 허용하지 않았다.

이날 KIA는 타선의 활약을 더해 수비에서도 집중력을 잃지 않아 1차전을 잡았다. 역대 PO 1차전에서 승리한 구단이 한국시리즈에 진출한 경우는 35회 중 27회(77.1%)에 이른다. 1차전의 흐름이 시리즈 전체에 영향을 주는 경우가 많다.

준플레이오프(준PO·5전3선승제) 스윕승(시리즈 전승)으로 올라온 KIA는 1차전의 중요성을 잊지 않았다. 수비에서 이따금 아쉬운 모습을 보여줬던 박재현이 이날 경기에서는 '인생수비'를 펼친 것이 승리로 직결됐다. 팀도 완승을 거두며기선제압에 성공했다.

[서울=뉴스핌] 삼성 르윈 디아즈가 정규시즌 경기에서 1루에 오는 공을 포구하고 있다. [사진=삼성 라이온즈] 2026.10.27 willowdy@newspim.com

반면 정규시즌 실책 공동 9위(85개)로 늘 수비에서 좋은 모습을 보여줬던 삼성은 1차전에서 흐트러진 모습을 보여줬다. 1회 디아즈와 김성윤의 아쉬운 수비가 나왔다. 디아즈는 수비에 이어 타격에서도 3타수 1삼진에 부진했다.

1차전을 내준 삼성이 반격을 하기 위해선 수비에서의 집중력이 전제되어야 가능할 전망이다.

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