폴라리스오피스, 생성형 AI 정보유출 차단 솔루션 출시

챗GPT·클로드·코파일럿 입력정보 검사…민감정보 외부 전송 차단

글로벌 보안기업 네트릭스 DLP 기술 기반 보안 솔루션 출시

부서·사용자별 보안 정책 적용…기업 AI 활용 과정 정보유출 관리

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 폴라리스오피스가 생성형 인공지능(AI) 활용 과정에서 발생할 수 있는 기업 정보유출을 방지하는 보안 솔루션을 출시하고 기업간거래(B2B) 보안 사업 확대에 나선다.

26일 폴라리스오피스는 글로벌 보안기업 네트릭스(Netwrix)의 데이터 유출 방지(DLP) 솔루션 '엔드포인트 프로텍터(Endpoint Protector)'를 기반으로 생성형 AI 보안 제품을 출시하고 기업 고객을 대상으로 공급을 확대할 계획이라고 밝혔다.

이번 솔루션은 직원들이 생성형 AI를 사용하는 과정에서 개인정보나 기업 기밀이 외부로 전달되는 것을 방지하는 데 초점을 맞췄다. 챗GPT와 클로드, 코파일럿 등 생성형 AI에 입력하는 질문과 명령어, 첨부파일 등을 검사해 기업이 설정한 보안 기준에 위배되는 민감정보가 포함된 경우 외부 전송을 차단하는 방식이다.

폴라리스오피스 로고. [사진=폴라리스오피스]

부서와 사용자, 업무 특성에 따라 보안 정책을 다르게 적용할 수 있는 기능도 제공한다. 이를 통해 기업은 생성형 AI 사용을 전면 제한하지 않고도 개인정보와 영업기밀 등의 유출 위험을 관리할 수 있다는 설명이다.

최근 기업에서는 생성형 AI를 문서 작성과 번역, 데이터 분석, 소프트웨어 개발 등 다양한 업무에 활용하고 있다. 다만 직원들이 업무 과정에서 고객 개인정보나 미공개 재무자료, 핵심 기술정보 등을 외부 AI 서비스에 입력할 경우 정보유출로 이어질 수 있다는 우려도 나오고 있다.

폴라리스오피스는 올해 4월 네트릭스와 체결한 관리형 서비스 제공사업자(MSP) 파트너십을 기반으로 기업 보안 사업을 확대하고 있다. 생성형 AI 보안 제품 외에도 데이터 보안 태세 관리(DSPM), 접근 권한 통제 등 기업별 보안 수요에 맞춘 솔루션 공급을 추진하고 있다.

기존 문서·업무 소프트웨어 사업에서 확보한 기업 고객을 대상으로 보안 솔루션의 교차 판매도 추진한다. 문서와 AI, 클라우드, 보안 서비스를 연계해 B2B 사업 영역을 확대한다는 계획이다.

계열사 폴라리스AI핸디와의 협력도 강화할 방침이다. 폴라리스오피스의 문서·AI 기술과 글로벌 보안 솔루션에 폴라리스AI핸디의 그룹웨어·전자결재 사업 경험 및 공공·기업 고객 네트워크를 결합해 신규 고객 확보와 사업 확대를 추진한다.

양사는 이를 통해 기업의 AI 도입부터 업무 시스템 운영, 데이터 보호까지 연계하는 통합 보안 사업을 추진할 계획이다.

폴라리스오피스 관계자는 "기업의 AI 도입이 확대될수록 중요한 것은 AI 사용을 제한하는 것이 아니라 정보유출 위험을 효과적으로 통제하는 것"이라며 "문서와 업무 환경에 대한 이해에 글로벌 보안 기술을 접목해 기업이 안심하고 AI를 활용할 수 있는 환경을 제공하고, 보안 사업을 새로운 B2B 성장동력으로 육성하겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com