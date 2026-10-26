현대차, TCR 월드투어 중국전 우승…드라이버 순위 1·2위 석권

AI 핵심 요약beta
- 현대차는 26일 더 뉴 아반떼 N TCR로 중국 대회에서 우승했다
- 미켈 아즈코나는 두 차례 결승에서 1위를 차지했다
- 현대차는 11월 마카오 최종전에서 챔피언십에 도전한다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차의 고성능 경주차 '더 뉴 아반떼 N TCR'이 글로벌 투어링카 대회인 '2026 TCR 월드투어' 중국 경기에서 우승하며 시즌 챔피언십 타이틀에 한 걸음 다가섰다.
현대차는 지난 23일부터 25일까지 중국 저장성 저장 서킷에서 열린 TCR 월드투어 7라운드에서 '더 뉴 엘란트라 N TCR(국내명 더 뉴 아반떼 N TCR)'이 우승을 차지했다고 26일 밝혔다.
현대차 경주차로 출전한 BRC 현대 N 스쿼드라 코르세팀의 미켈 아즈코나는 24일 첫 번째 결승 레이스와 25일 세 번째 결승 레이스에서 각각 1위를 기록했다.
아즈코나는 이번 대회에서 총 72포인트를 추가하며 시즌 드라이버 종합 순위 1위를 유지했다. 같은 팀 노버트 미첼리즈는 세 차례 결승 레이스에서 모두 2위에 올라 총 90포인트를 획득, 드라이버 순위 2위로 올라섰다.
BRC 현대 N 스쿼드라 코르세팀은 누적 863포인트로 팀 부문 종합 2위를 유지했다.
현대차 관계자는 "시즌 마지막 마카오 최종전을 앞두고 챔피언십 달성에 유리한 위치를 차지했다"며 "마지막까지 최선을 다해 타이틀을 차지하겠다"고 밝혔다.
시즌 최종전인 8라운드는 다음 달 19일부터 22일까지 마카오에서 열린다.
chanw@newspim.com