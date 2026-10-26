하나은행, '하나 MP구독서비스'에 ETF 포트폴리오 추가

3분기 누적 퇴직연금 적립금 증가액 은행권 1위 기록
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 하나은행이 퇴직연금 가입자의 자산관리 편의성을 높이고 투자 수요에 대응하기 위해 '하나 MP 구독서비스'에 'ETF 포트폴리오'를 추가했다고 밝혔다.
지난해 도입된 하나 MP구독서비스는 하나은행 퇴직연금 전담 인력이 투자성향별 포트폴리오와 시장 동향을 카카오톡으로 정기 안내하는 서비스다.
이번 ETF 포트폴리오 도입으로 가입자는 카카오톡으로 자산 현황과 시장 동향을 확인하는 한편, 기존 펀드 외에 ETF까지 투자 대상을 넓혀 선택권을 확대했다.
하나은행 퇴직연금그룹 관계자는 "비대면 연금자산 관리 체계에 ETF를 추가해 이용자 선택권을 넓혔다"며 "퇴직연금 이용자를 위한 디지털 서비스를 꾸준히 선보이겠다"고 말했다.
한편 하나은행은 고용노동부 퇴직연금사업자 평가에서 3년 연속 우수사업자로 선정됐으며, 2026년 3분기 누적 기준 은행권 퇴직연금 적립금 증가 1위를 기록했다.
eoyn2@newspim.com