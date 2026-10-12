하나은행, 글로벌파이낸스 '2026 베스트 서브커스터디언' 선정

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 하나은행이 글로벌 금융 전문지 '글로벌파이낸스(Global Finance)'가 주관하는 '2026 베스트 서브커스터디언'에 선정됐다고 12일 밝혔다.

하나은행은 지난 9월 29일(현지 시각) 글로벌 금융·경제 전문지 '글로벌파이낸스'가 선정하는 '2026년 베스트 서브커스터디언' 에 선정됐다. 이 날 시상식에 참석한 하나은행 직원이 기념 촬영을 하고 있다. [사진=하나은행]

하나은행은 외국인 투자자를 비롯해 브로커딜러, 자산운용사, 글로벌 커스터디언 은행 등 국내외 투자자를 대상으로 서브커스터디(자산 수탁 및 관리) 서비스를 제공하고 있다.

이번 수상은 결제·보관 인프라, 리스크 관리 역량, 고객 대응 능력 측면에서 평가를 받은 결과다.

'2026 글로벌파이낸스 금융거래 시상식'은 현지시각 지난 29일 미국 마이애미에서 열렸으며, 하나은행은 시상식에 참석해 상을 수령했다.

이번 수상은 외국인 투자자의 증권시장 접근성 제고 및 외국환업무취급기관의 커스터디업 신설 등 정부가 추진하는 '원화 국제화 로드맵'의 취지와 부합한다는 평가다.

하나은행 관계자는 "그간 축적해 온 서브커스터디 서비스 노하우가 글로벌 시장에서 인정받은 성과"라며 "국내 자본시장의 관문 역할을 충실히 수행하겠다"고 말했다.

하나은행은 정부의 원화 국제화 정책에 맞춰 외국인 투자자가 원화 자산에 투자할 수 있도록 커스터디 서비스 고도화를 추진할 계획이다.

한편 하나은행은 국내 주식·외환시장 환경 변화에 발맞춰 고객용 시스템 고도화를 전사적으로 추진하고 있다. 내부 시스템 개선을 마무리하고 대외 시스템 출시를 앞두고 있으며, 이를 통해 국내 자본시장의 신뢰도를 높인다는 방침이다.

eoyn2@newspim.com