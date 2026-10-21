하나은행, 자산가 대상 북촌 부동산 투어 세미나 개최

AI 핵심 요약beta
- 하나은행은 21일 자산가 고객 60여명 대상 부동산 투어를 개최했다
- 참가자들은 북촌 상권 변화와 개발 현황, 투자 포인트를 살펴봤다
- 하나은행은 현장 분석과 맞춤형 자산관리 솔루션을 제공했다
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2015년 금융권 최초 시행 후 11회째
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 하나은행이 자산가 고객들과 서울 북촌 일대를 직접 탐방하며 상권 변화와 부동산 투자 전략을 살펴보는 현장형 자산관리 세미나를 개최한다.
하나은행은 지난 20일에 이어 오는 22일 자산가 고객 60여명을 초청해 서울 종로구 북촌 일대에서 '투자를 말하다, 2026 부동산 투어(投:語, Tour) 세미나'를 개최한다고 21일 밝혔다.
부동산 투어 세미나는 자산관리그룹 WM본부 소속 부동산 전문위원들이 투자 유망지역을 선정하고, 고객들과 소그룹으로 현장을 방문해 지역 분석과 투자 포인트 등을 설명하는 체험형 부동산 투자자문 서비스다.
하나은행은 2015년 국내 금융권 최초로 해당 서비스를 선보인 이후 용산국제업무지구와 한남동, 성수동 등 주요 투자 관심 지역에서 총 11회 세미나를 개최했다. 올해는 'K-헤리티지의 중심, 북촌'을 주제로 북촌 일대의 부동산 시장과 상권을 살펴봤다.
이번 세미나에서는 글로벌 K-컬처 열풍 속에 새로운 명소로 주목받는 북촌의 상권 변화와 개발 현황을 분석했다.
참석자들은 현장에서 주요 투자 포인트와 유의사항을 살펴보고 실제 매물의 가격을 분석하며 지역의 상업적 가치와 부동산 시장 흐름을 확인했다. 하나은행의 맞춤형 자산관리 솔루션도 함께 소개됐다.
김진우 하나은행 자산관리그룹장은 "하나은행 부동산 투어 세미나의 가장 큰 특징은 은행 부동산 전문가가 고객과 함께 직접 투자지역을 방문해 현장감 있는 체험형 투자자문 서비스를 제공한다는 점"이라며 "앞으로도 주요 투자 관심 지역을 미리 파악하고 차별화된 자산관리 컨설팅 서비스를 제공해 고객들의 실질적인 자산 증식에 기여하겠다"고 밝혔다.
peterbreak22@newspim.com