하나은행, '하나원큐' 모바일신분증 서비스 개시…5종 통합 제공

AI 핵심 요약beta
- 하나은행은 14일부터 하나원큐 모바일신분증 서비스를 시행했다
- 이용자는 5종 신분증을 발급·조회하고 금융거래에 제출할 수 있다
- QR·푸시 인증으로 병원·공항 등 다양한 장소에서 신원 확인이 가능하다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
온·오프라인 환경서 QR·푸시 인증 지원…향후 생활밀착형 제휴 확대
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 하나은행이 모바일 앱 '하나원큐'를 통해 신원 정보를 확인하고 관리할 수 있는 '모바일신분증' 서비스를 14일부터 시행한다고 밝혔다.
모바일신분증은 실물 신분증과 동일한 법적 효력을 갖는 디지털 신분증이다. 하나은행은 정부의 모바일신분증 민간플랫폼 확대 정책에 맞춰 평가를 거친 뒤 행정안전부의 모바일신분증 민간개방 3차 사업자로 참여했다.
이번 서비스 시행으로 이용자는 별도 앱 설치 없이 하나원큐에서 주민등록증, 운전면허증, 국가보훈등록증, 외국인등록증, 장애인등록증 등 총 5종의 모바일신분증을 발급 및 조회할 수 있으며, 금융거래 시 신원 확인용으로 제출할 수 있다.
하나원큐 앱 내 제출 외에도 QR코드 및 푸시(PUSH) 인증 등 다양한 제출 방식을 지원한다. 이를 통해 금융거래는 물론 병원, 공항, 편의점, 관공서 등 온·오프라인 전반에서 신원 확인이 가능하다.
하나은행은 의료, 모빌리티, 유통 등 생활밀착형 서비스와 연계해 모바일신분증 활용처를 확대할 계획이다. 오는 11월에는 발급 고객 대상 이벤트도 진행한다.
하나은행 관계자는 "앱 이동 없이 발급부터 금융 서비스 이용까지 이어지는 환경을 구축했다"며 "안전하고 편리하게 신원을 확인할 수 있도록 활용 범위를 확대하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com