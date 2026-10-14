하나은행, 6억 달러 규모 외화 선순위채 발행 성공

AI 핵심 요약beta
- 하나은행은 14일 미 달러화 선순위채 6억달러를 발행했다
- 3년물 금리 5.25%, 5년물 금리 5.50%로 확정했다
- 27억달러 주문을 확보해 발행금리 절감과 수요 확대를 거뒀다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
상하이·베이징 투자설명회 개최로 중국계 투자자 기반 확대
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 하나은행이 미 달러화 선순위채 6억 달러를 성공적으로 발행했다고 14일 밝혔다.
이번 채권은 3년물과 5년물 고정금리채로 구성됐다. 최초제시금리(IPG) 대비 가산금리를 각각 33bp, 30bp 낮춰 최종 발행금리는 3년물 연 5.25%, 5년물 연 5.50%로 확정됐다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)와 무디스(Moody's)는 해당 채권에 각각 'A+', 'Aa3' 신용등급을 부여했다.
가산금리 축소 조정 이후에도 발행금액의 4.5배 수준인 27억 달러의 투자 주문이 유입되어 유효 수요를 확보했다.
이번 채권 발행은 중국 본토 투자자 기반 확충을 위한 현지 마케팅의 성과다. 하나은행은 상하이와 베이징에서 투자설명회(NDR)를 열고 중국 기관투자자 수요를 확보했다. 이를 통해 투자 수요 유입과 발행금리 절감 효과를 동시에 거두었다.
하나은행 자금부 관계자는 "해외 투자자의 수요를 바탕으로 채권 발행을 완료했다"며 "지속적인 투자자 기반 확대를 통해 외화자금 조달 역량을 관리하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com