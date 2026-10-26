플래티어, 폐쇄망 대응 테스트 관리 솔루션 'XGEN TMS' 출시

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AI 기반 테스트케이스 생성·결함 추적 지원

사내 LLM·오픈소스 모델 연동해 폐쇄망 대응

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 디지털 플랫폼·인공지능(AI) 소프트웨어 전문기업 플래티어가 폐쇄망에서도 사용할 수 있는 테스트 관리 솔루션 'XGEN TMS(엑스젠 테스트 관리 시스템)'를 공식 출시한다고 26일 밝혔다.

XGEN TMS는 자사 에이전틱 AI 플랫폼 '엑스젠(XGEN)'과 연동해 AI 에이전트와 업무 자동화(워크플로) 기능을 활용할 수 있는 테스트 관리 솔루션이다. 사내 거대언어모델(LLM)이나 오픈소스 모델 등 다른 AI 엔진도 선택해 사용할 수 있다.

AI가 테스트케이스 생성과 회귀 테스트 범위 추천을 지원하고 요구사항 관리부터 테스트 설계, 실행 결과 관리, 결함 추적까지 품질 검증 전 과정을 하나의 체계에서 관리하도록 구성됐다.

플래티어 로고. [사진=플래티어]

플래티어는 AI 도구 확산으로 소프트웨어 개발 속도는 빨라지고 있지만 테스트와 품질 검증 업무는 여전히 수작업 비중이 높아 병목이 발생하고 있다고 설명했다. 특히 자동차 등 제조업에서는 심사·감사 대응을 위한 검증 이력과 증빙 자료 관리 수요가 늘고 있으며 금융·공공 분야에서는 폐쇄망 환경으로 외부 AI 서비스 도입에 제약이 있다는 설명이다.

XGEN TMS는 요구사항 관리부터 테스트 설계와 실행, 결함 조치까지 전 과정을 단일 플랫폼으로 통합한다. 품질 검증 과정을 추적할 수 있는 '추적성 매트릭스'를 지원해 개별 요구사항이 어떤 테스트를 거쳐 처리됐는지 확인할 수 있도록 했다.

담당자가 개발 요구사항을 등록하면 AI가 이를 분석해 필요한 테스트케이스를 생성하고 시스템 일부가 변경될 경우 영향을 받는 기능을 식별해 회귀 테스트 범위를 추천한다.

폐쇄망 환경에서는 사내 LLM과 오픈소스 모델을 연결해 데이터를 외부로 전송하지 않고 AI 기반 테스트 관리 기능을 사용할 수 있다. 상용 애플리케이션프로그램인터페이스(API)도 필요에 따라 연동할 수 있으며 AI 엔진을 변경하더라도 테스트케이스와 추적 이력 등 품질 자산은 TMS에 유지된다.

엑스젠과 연동하면 AI 에이전트와 업무 자동화 기능을 활용해 기업별 테스트 절차를 구성할 수 있다. 챗봇이나 개발자용 코딩 도구인 비주얼 스튜디오 코드(VS Code) 등과도 연계할 수 있다.

기존 개발·테스트 도구와의 연동 기능도 지원한다. 아틀라시안(Atlassian)의 '지라(Jira)'와 트라이센티스(Tricentis)의 '토스카(Tosca)' 등과 연동할 수 있으며 수동 테스트와 자동화 테스트 결과를 함께 관리할 수 있다. 통합 로그인(SSO)과 감사 로그, 추적성 리포트, 대시보드 등 기업용 관리 기능도 제공한다.

플래티어는 지난 2019년부터 트라이센티스의 국내 단독 파트너로 삼성전자와 LG유플러스, 국내 주요 보험사 등에 테스트 자동화 솔루션을 공급해왔다. 회사는 이번 XGEN TMS 출시를 계기로 기존 트라이센티스 고객과 금융·제조·공공 기업을 대상으로 AI 기반 품질관리 사업을 확대할 계획이다.

장재웅 플래티어 IDT사업부문장은 "AI를 품질 활동에 접목하면서도 특정 AI 모델이나 실행 도구에 종속되지 않는 테스트 관리 체계가 필요하다고 판단해 XGEN TMS를 개발했다"며 "XGEN TMS가 기업의 망 환경 제약을 뛰어넘어, 소프트웨어 품질 활동 전반을 체계적으로 관리하는 핵심 방안이 될 것으로 기대한다"고 전했다.

한편 이번에 출시한 XGEN TMS는 1.0 버전으로 플래티어는 내년 상반기 2.0 버전을 선보일 예정이다. 2.0 버전에는 웹·모바일 앱 자동화 테스트 실행 연동과 AI 결함 발생 예측, 중복 결함 필터링, 테스트 실패 원인 자동 분류 등의 기능이 추가될 예정이다.

winter1004@newspim.com