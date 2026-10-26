신한자산운용, 국내 종합자산운용사 최초 ICGN 가입

"글로벌 네트워크 확대 및 수탁자 책임 체계 고도화"

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 신한자산운용은 26일 국내 종합자산운용사 최초로 국제기업지배구조네트워크(International Corporate Governance Network·ICGN)에 가입했다고 밝혔다. 회사는 이번 가입을 통해 글로벌 기업지배구조 및 스튜어드십 논의에 참여하고, 국제 기준에 부합하는 수탁자책임 활동을 강화할 예정이다.

신한자산운용에 따르면 ICGN은 1995년 설립된 기관투자자 중심 국제 협의체로, 기업지배구조 개선과 투자자의 수탁자책임 강화를 위한 글로벌 정책 제언, 네트워킹 및 교육 활동 등을 수행하고 있다. 현재 전 세계 40여 개국 300여 개 회원기관이 참여하고 있으며, 회원기관의 운용·관리 자산 규모는 100조 달러를 웃돈다.

신한자산운용 CI. [사진=신한자산운용]

ICGN이 제정한 '글로벌 지배구조 원칙(Global Governance Principles, GGP)'과 '글로벌 스튜어드십 원칙(Global Stewardship Principles, GSP)'은 각국 투자자와 규제기관이 기업지배구조 및 수탁자책임 관련 기준을 마련할 때 주요 참고 기준으로 활용되고 있다.

신한자산운용은 이번 가입으로 기업지배구조 및 스튜어드십 관련 정책 논의에 참여할 수 있는 기반을 마련했다고 설명했다. ICGN은 각국 정부와 감독 당국, 거래소 등에 장기투자자의 관점을 반영한 정책 제언 활동을 펼치고 있으며, 올해에도 국내 자본시장법 개정, 스튜어드십 코드 개정, 지속가능성 공시 로드맵 등 한국 자본시장의 지배구조 개선 과제에 대해 의견을 제시한 바 있다.

신한자산운용은 앞으로 ICGN 회원사 전용 정책 워킹그룹과 국제 콘퍼런스 등에 참여해 글로벌 기관투자자들과 주요 지배구조 현안을 공유하고 협력을 확대할 계획이다. 이를 통해 확보한 글로벌 모범 관행과 정책 동향을 의결권 행사 기준, 투자대상기업 관여활동 및 수탁자책임 체계 전반에 반영해 나간다는 구상이다.

앞서 신한자산운용은 지난 2017년 스튜어드십 코드를 도입한 이후 ESG 투자와 수탁자책임 활동을 강화해 왔다. 올해에는 사외이사를 위원장으로 하는 수탁자책임위원회를 신설해 의결권 행사와 주주관여 활동에 관한 의사결정의 독립성과 전문성을 높였다.

손미지 신한자산운용 SDGs전략팀 팀장은 "이번 ICGN 가입은 글로벌 투자자들과의 협력을 확대하고 국제 기준에 부합하는 수탁자책임 체계를 강화하기 위한 의미 있는 행보"라며 "앞으로도 글로벌 기업지배구조 및 스튜어드십 논의에 적극 참여하고, 이를 실제 의결권 행사와 주주관여 활동에 반영해 책임투자 역량을 지속적으로 높여 나가겠다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com