신한자산운용 '전고체배터리·실리콘음극재 ETF', 3개월 수익률 22.76% 기록

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ESS 수요 확대·차세대 기술 기대감 반영

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 신한자산운용은 19일 'SOL 전고체배터리&실리콘음극재' 상장지수펀드(ETF)가 최근 3개월간 22.76%의 수익률을 기록하며 국내 주식형 ETF 수익률 1위에 올랐다고 밝혔다.

같은 기간 코스피가 16.90% 하락한 것과 대조적으로 2차전지 업종에 대한 투자심리가 회복되면서 관련 상품의 성과가 두드러진 것으로 나타났다. 지난 16일 기준 SOL 전고체배터리&실리콘음극재 ETF의 최근 3개월 수익률은 22.76%로 집계됐다.

신한자산운용의 'SOL 전고체배터리&실리콘음극재 ETF'. [이미지=신한자산운용]

한국거래소에 따르면 이는 레버리지와 인버스 상품을 제외한 국내 상장 주식형 ETF 가운데 가장 높은 수익률이다.

같은 기간 코스피는 16.90% 하락한 반면, 해당 ETF는 코스피 수익률을 39.66%포인트 웃돌았다. 상반기 증시 상승을 주도했던 반도체 업종의 강세가 주춤한 사이 2차전지 관련 ETF가 수익률 상위권에 진입하며 업종별 수익률 차이가 벌어졌다.



2차전지 업종에 대한 투자심리가 개선된 배경에는 에너지저장장치(ESS) 수요 확대가 있다.

ESS는 생산한 전력을 저장했다가 필요한 시점에 공급하는 설비다. AI 데이터센터의 전력 사용량이 증가하고 재생에너지 발전 비중이 확대되면서 안정적인 전력 공급을 위한 ESS의 중요성이 커지고 있다.

전고체 배터리는 기존 리튬이온 배터리의 액체 전해질을 고체로 대체하는 기술이다. 안전성과 에너지 밀도를 높일 수 있어 전기차뿐 아니라 휴머노이드 로봇과 우주항공 등 다양한 산업에서 활용 가능성이 주목받고 있다.

SOL 전고체배터리&실리콘음극재 ETF는 이러한 산업 변화에 대응해 차세대 배터리 기술을 보유한 국내 주요 기업에 집중 투자한다.

주요 편입 종목은 ▲삼성SDI ▲LG에너지솔루션 ▲에코프로비엠 ▲이수스페셜티케미컬 ▲롯데에너지머티리얼즈 ▲대주전자재료 등이다. 전고체 배터리와 황화리튬, 실리콘음극재 등 차세대 배터리 소재 분야를 중심으로 포트폴리오를 구성했다.

김정현 신한자산운용 ETF사업그룹장은 "SOL 전고체배터리&실리콘음극재 ETF는 차세대 배터리 기술 경쟁력을 갖춘 국내 핵심 기업에 집중 투자하는 상품으로, ESS를 중심으로 한 업황 회복과 전고체 배터리 상용화 과정에서 나타나는 중장기 성장 기회에 대응할 수 있다"고 말했다.

plum@newspim.com