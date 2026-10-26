삼성SDI, 美 에너지기업에 1.5GWh 규모 ESS 공급

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

알파오메가파워와 추가 계약 체결…인디애나주 공장서 전량 생산

하이니켈 NCA 배터리 탑재한 'SBB 1.7' 공급…북미 시장 공략 확대

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 삼성SDI가 미국 에너지 전문기업과 총 1.5기가와트시(GWh) 규모의 에너지저장장치(ESS) 공급 계약을 체결하며 북미 시장 공략을 확대하고 있다.

삼성SDI는 미주법인 삼성SDI 아메리카(SDIA)가 미국 에너지 전문기업 알파오메가파워(AOP)와 1GWh 규모의 ESS 솔루션 공급 계약을 체결했다고 26일 밝혔다.

삼성SDI-AOP 로고.[사진=삼성SDI]

지난해 말 체결한 1차 계약 물량을 포함하면 총 공급 규모는 1.5GWh다. AOP는 삼성SDI로부터 공급받은 ESS 솔루션을 내년 미국 텍사스주에서 착공하는 대규모 전력 프로젝트에 투입할 예정이다.

이번에 공급하는 제품은 하이니켈 삼원계(NCA) 배터리를 탑재한 일체형 ESS 솔루션 '삼성 배터리 박스(SBB) 1.7'이다. 미국 인디애나주에 위치한 스타플러스에너지(SPE) 공장에서 전량 생산해 연내 공급할 계획이다.

SBB 1.7은 기존 제품인 SBB 1.5와 동일한 20피트(ft) 크기지만 에너지밀도를 17% 높인 것이 특징이다. 인공지능(AI) 기반 사전 이상 진단과 수명 예측 알고리즘도 적용했다.

안전성 확보를 위해 미국소방협회의 화재안전 설치 표준인 NFPA 855와 ESS 관련 안전 인증인 UL 9540을 충족했다. 삼성SDI가 독자 개발한 모듈 내장형 직분사(EDI) 기술도 적용해 화재 안전성을 강화했다.

삼성SDI는 각형 배터리 기술력과 미국 현지 생산체계를 앞세워 북미 ESS 시장에서 공급을 확대하고 있다. 회사는 현재 북미에서 유일한 비중국계 각형 ESS용 배터리 업체로, 파우치형 대비 내구성과 화재 안전성 등을 강점으로 내세우고 있다.

삼성SDI는 올해 미국 에너지기업들을 대상으로 잇따라 공급 계약을 체결한 데 이어 다수의 현지 고객사와 추가 계약을 협의 중이다.

패브리스 허드리 삼성SDI 미주법인 ESS팀장 부사장은 "차별화된 기술력과 현지 생산으로 북미 ESS 시장에서 사업 기반을 지속적으로 확대하고 입지를 더욱 강화할 것"이라고 말했다.

heoneykim@newspim.com