삼성SDI, 국제화학올림피아드 한국 대표단 후원 협약

AI 핵심 요약beta
- 삼성SDI는 22일 국제화학올림피아드 한국 대표단 후원 협약을 체결했다
- 삼성SDI는 내년 1월부터 대표단 교육·선발·대회 참가를 지원한다
- 대회 수상자에게 장학금을 전달하며 과학 인재 육성에 기여한다
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내년부터 교육, 선발, 대회 참가 등 공식 지원
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 삼성SDI는 한국과학창의재단, 대한화학회와 '국제화학올림피아드(IChO) 한국 대표단 후원 협약'을 체결했다고 22일 밝혔다.
이날 서울 강남구 한국과학기술회관에서 열린 협약식에는 삼성SDI 김훈규 People팀장(상무), 한국과학창의재단 정우성 이사장, 대한화학회 금교창 회장 등이 참석했다.
이번 협약에 따라 삼성SDI는 내년 1월부터 대한화학회가 운영하는 국제화학올림피아드 한국 대표단의 교육, 선발, 대회 참가 등을 공식 지원하게 되며, 대회 수상자에게는 별도의 장학금도 전달한다.
삼성SDI는 기초과학 인재들의 세계무대 도전을 지원하는 동시에 국가 과학기술 경쟁력 제고와 차세대 인재 육성에 기여한다는 차원에서 이번 후원을 결정했다고 설명했다.
국제화학올림피아드는 매년 세계 각국의 고교생들이 참가해 화학 실력을 겨루는 국제 대회로, 우리나라는 1992년 미국 펜실베이니아에서 열린 24회 대회부터 대표단을 파견해 매년 좋은 성적을 거두고 있다.
삼성SDI 관계자는 "연구 지원, 교육 후원 등 이공계 인재 양성을 위한 다양한 노력을 이어가고 있다"면서 "앞으로도 미래 과학기술 인재 양성을 위해 기여할 것"이라고 말했다.
한편, 삼성전자는 국제수학·물리올림피아드, 삼성바이오로직스와 삼성바이오에피스는 국제생물올림피아드의 한국대표단을 각각 후원하고 있다.
heoneykim@newspim.com