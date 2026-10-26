11번가, 그랜드십일절 예약구매 시작…200여종 한정 판매

AI 핵심 요약beta
- 11번가는 26일 그랜드십일절 예약구매 행사를 시작했다
- 예약구매 상품 200여 종을 오는 31일까지 한정 판매한다
- 사전예약 상품은 다음달 1일 자동 결제 후 순차 배송한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
다음달 1일 자동 결제·무료배송
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 11번가는 '2026 그랜드십일절'을 앞두고 200여 종의 상품을 한정 수량으로 판매하는 예약구매 행사를 시작했다고 26일 밝혔다.
행사는 오는 31일까지 진행된다. 11번가는 온라인 최저가 수준의 가격으로 상품을 마련했다고 설명했다. 그랜드십일절 본행사는 다음달 1일부터 11일까지 열린다.
예약구매 상품에는 로보락 로봇청소기 'Qrevo Curv 2 Flow'(59만원), LG 트롬 오브제컬렉션 워시타워 24kg+21kg(247만원대), 삼성전자 비스포크 양문형 냉장고 852L(89만원대) 등이 포함된다.
경동나비엔 온수매트는 33만원대부터, 카본매트는 20만원대부터 판매한다. 패션·리빙 상품과 가구, 신선·가공식품도 예약구매 대상에 넣었다.
11번가에 따르면 지난 5월 그랜드십일절의 예약구매 고객 수는 전년 5월 행사보다 35% 증가했다. 당시 로봇청소기 500대, 냉장고 200대, 식기세척기 100대 등 일부 상품은 매진됐다.
사전예약한 상품은 다음달 1일 자동 결제되며 무료로 배송된다. 주문한 상품에 따라 다음달 2일부터 순차적으로 받아볼 수 있다.
kji01@newspim.com