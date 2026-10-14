11번가, T 멤버십 쇼핑 페스타…20일까지 최대 50% 할인

AI 핵심 요약beta
- 11번가는 14일 T 멤버십 쇼핑 페스타를 20일까지 진행했다.
- T 멤버십 고객은 행사 상품을 최대 50% 할인받고 무료배송 혜택을 누렸다.
- 계절가전·생활용품·패션·뷰티·먹거리 등을 다양한 가격에 판매했다.
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구매 횟수 제한 없이 적용
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 11번가는 T 멤버십 고객을 대상으로 행사 상품을 최대 50% 할인하는 'T 멤버십 쇼핑 페스타'를 오는 20일까지 진행한다고 14일 밝혔다.
11번가에 T 멤버십 카드 번호를 등록한 고객이 모바일 앱에서 행사 상품을 구매하면 건당 최대 5000원을 할인받을 수 있다. 행사 기간 구매 횟수 제한 없이 혜택이 적용되며, 구매 상품은 무료배송된다.
계절가전 상품으로는 '신일 휴대용 듀얼 미니가습기'를 최대 혜택 적용 시 2만9800원에, '한일 미니 온풍기'를 4만9900원에 판매한다.
침구·생활용품 가운데 '아이르 오가닉 간절기 순면 피그먼트 이불겸패드'는 6만4900원, '살림의기술 이불 압축파우치'는 2만4900원이다.
패션·뷰티 상품으로는 '머스트비 스탠다드 트렌치 반 코트'를 4만3950원, '리얼베리어 익스트림 크림 오리지널' 기획세트를 2만1500원에 선보인다.
먹거리로는 '부유 단감' 5kg 소과를 1만2510원에 판매한다. 햇 배와 하우스감귤 등 제철 과일을 비롯해 건강식품, 국물요리, 커피·차도 행사 상품에 포함했다.
kji01@newspim.com