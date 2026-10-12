11번가, 꽃게·고등어 할인 판매…가을 식탁 수요 잡는다

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이달 22일까지 '마트대전'…제철 해산물·과일·생활용품 할인

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 11번가가 이달 22일까지 '마트대전' 행사를 열고 가을 제철 먹거리를 할인가에 판매한다고 12일 밝혔다.

해산물은 서해안 활꽃게와 국내산 고등어 등을 중심으로 구성했다. 당일 조업한 활꽃게로 만든 상품(2kg)은 1만8000원대, 국내산 손질 고등어(180g×6팩)는 1만9000원대에 판매된다. 목포 홍어(500g)도 2만5000원대에 선보인다.

11번가가 식품과 생필품 등 '마트' 카테고리 상품을 특가에 판매하는 월 정기 장보기 프로모션 '마트대전'을 진행한다고 밝혔다. [사진=11번가 제공]

제철 과일로는 시나노골드 사과(5kg) 1만3000원대, 청도 반시(2.5kg) 9000원대, 나주 신고배(5kg) 9000원대에 판매한다. 국내산 황토고구마(3kg)도 9000원대에 할인 판매한다.

캠핑 성수기를 겨냥해 구이용 육류도 특가에 선보인다. 도드람한돈 칼집 삼겹살, 우등생 한우 1등급 모둠구이 세트 등이다. 김장철을 앞두고 포장김치도 함께 판매한다.

생활용품은 세탁·청소용품, 주방용품, 차량관리용품, 반려동물용품 등을 준비했다. 덴프스, 닥터린, 고려은단 등 건강식품도 최대 15% 할인된다.

행사 기간 중 7만원 이상 구매 시 3000원 할인 장바구니 쿠폰을 ID당 1장씩 한정수량으로 매일 발급한다.

nrd@newspim.com