11번가, 26일부터 그랜드십일절 사전 행사…1만원 쿠폰 선착순 증정

AI 핵심 요약beta
- 11번가는 21일 2026 그랜드십일절 사전행사를 진행한다고 밝혔다
- 26일부터 31일까지 예약구매 상품과 할인쿠폰을 제공한다
- 본행사는 다음달 1일부터 11일까지 특가와 타임딜을 선보인다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
본행사는 다음달 1~11일
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 11번가는 다음달 1일 시작하는 '2026 그랜드십일절'을 앞두고 오는 26일부터 31일까지 예약구매와 할인쿠폰을 제공하는 사전 프로모션을 진행한다고 21일 밝혔다.
예약구매 상품은 디지털기기와 대형가전을 중심으로 마트·리빙·패션 등으로 구성한다. 지난 5월 행사보다 참여 상품 수를 늘려 한정 판매할 계획이다.
무료 멤버십 '11번가플러스' 첫 가입 회원과 최근 2개월간 구매하지 않은 회원에게는 다음달 11일 사용할 수 있는 1만원 장바구니 할인쿠폰을 선착순으로 준다. 쿠폰은 4만원 이상 구매할 때 적용된다.
본행사는 다음달 1일부터 11일까지 열린다. 11번가는 이 기간 국내외 브랜드의 특가 상품을 매일 선보이고 타임딜, 10분러시, 60분러시, E쿠폰 메가 데이와 라이브 방송 등을 운영할 계획이다.
모바일인덱스 기준 지난해 11월과 올해 5월 열린 두 차례 그랜드십일절에는 중복을 포함해 누적 4400만명 이상이 참여했다.
11번가는 본행사에 참여할 판매자도 오는 26일까지 모집한다. 참여 판매자에게 할인쿠폰과 상품 노출, 광고 등을 지원할 예정이다.
kji01@newspim.com