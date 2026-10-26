롯데온, 28일까지 빅세이브마켓…최대 50% 할인

AI 핵심 요약beta
- 롯데온이 26일부터 28일까지 월말 할인행사를 진행했다
- 상품별 최대 20% 쿠폰과 7% 결제 할인을 제공했다
- 최저가 도전 상품과 식품·생활용품·여행상품을 판매했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 롯데온은 오는 28일까지 월말 할인 행사 '빅세이브마켓'을 진행한다고 26일 밝혔다.
이번 행사에서는 상품별 최대 20% 쿠폰과 7% 결제 할인을 제공한다. 먹거리와 생활용품, 디지털가전, 여행·문화 상품 등을 판매한다.
롯데온은 이달 처음으로 '최저가 도전' 코너를 마련해 일부 상품을 최대 50% 할인한다. 베베앙 물티슈와 2080 치약은 50% 할인하며, 건강기능식품과 생활용품 일부에는 1+1 혜택을 적용한다.
식품에서는 이날 모짜렐라 슈레드와 도시락김, 한돈 대패삼겹살을 선보인다. 디네트 자연산 대광어회 슬라이스는 오는 27일부터 판매한다.
롯데온 식품 전문관 '집밥상;점'은 이날 영천 머루포도와 국산콩 수제 두부 등을 판매하고, 오는 27일부터 국산 고령 햇양파와 울릉도 명이나물 등을 선보인다. 꽃게탕과 한우사골곰탕, 한돈불고기를 구매한 뒤 사진 리뷰를 작성하면 엘포인트를 추가 적립해준다.
리빙 상품으로는 시라쿠스 테이블웨어와 드리울 침구 등을 준비했다. 오는 27일부터는 조은자리 침구와 프라데라 마사지기를 판매한다. 디지털가전에는 온수 매트와 전기요 등 보온용품이 포함됐다.
여행·문화 상품으로는 홍천 비발디파크 스키시즌패스와 코엑스 아쿠아리움·설악 워터피아 입장권을 판매한다. 해외여행 상품은 베트남 푸꾸옥과 일본 오키나와·마츠야마 자유여행 등으로 구성했다.
kji01@newspim.com